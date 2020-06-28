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В Киеве резко снизилось число заболевших COVID-19 за сутки
В Киеве резко снизилось количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусного заболевания. Нвпомним, 26 июня столица установила мрачный антирекорд — 142 заболевших за сутки.
По информации мэра Виталия Кличко, 27 июня заболели 69 человек (включая двух медиков), а четверо ранее госпитализированных пациентов скончались.
Среди новых инфицированных — 34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет, 33 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет, 6-летняя девочка и 14-летний мальчик.
В больницы были доставлены 14 больных.
Наибольшее количество случаев заболевания было обнаружено в Днепровском районе столицы (16), тогда как в Деснянском и Оболонском — по 9 случаев.
Напомним, ранее глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, кандидат медицинских наук, эпидемиолог Андрей Александрин усомнился в реальности показателей низкой загруженности больниц для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.191
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