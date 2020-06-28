Происшествия

Во Львове устроили массовую драку со стрельбой: есть пострадавшие (фото, видео)

Во Львове в ночь на 28 июня произошла массовая драка по улице Владимира Великого 53. Свидетели сообщили, что в драке приняли участие около 20 человек и были слышны выстрелы.

У жилого дома прибывшие правоохранители обнаружили группу людей, между которыми продолжался спор. Как стало известно, мужчина жестоко избил парня, который во время конфликта с целью самозащиты открыл стрельбу из пистолета. Парень ранил нападавшего. Его жизни ничего не угрожает, пишет Варта1.

Избитого парня и мужчину, которого он ранил, госпитализировали. На месте происшествия следователи изъяли гильзы из пистолета.

Как писали «ФАКТЫ», на днях во Львове произошел еще один инцидент со стрельбой. Так, 25 июня вечером в одном из домов во время ссоры отец выстрелил сыну в шею, а себе — в голову.

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