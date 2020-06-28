- 12:52 Зеленский подписал закон, который позволит привлекать кредиты на ремонты дорог
- 12:36 Молдова помогла пострадавшей от наводнения Буковине
- 12:19 Во Львове устроили массовую драку со стрельбой: есть пострадавшие
- 12:07 Капитан молодежной сборной Украины продолжит карьеру в европейском клубе
- 12:01 В первый раз поженились в Лас-Вегасе: Настя-Каменских рассказала о тайной свадьбе с Потапом
- 11:48 На севере Европы зафиксировали повышенный уровень радиации: источник выбросов может находиться в России
- 11:45 Поляки выбирают нового президента
- 11:38 В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество зараженных коронавирусом
- 11:09 В Киеве резко снизилось число заболевших COVID-19 за сутки
- 10:57 Мчал по ночному городу на огромной скорости: в жуткой аварии в Херсоне погиб водитель
- 10:48 В Минздраве объяснили, нужно ли носить маску на пляже
- 10:18 Путин может запустить хитрый сценарий с выборами в Украине: генерал раскрыл детали
Во Львове устроили массовую драку со стрельбой: есть пострадавшие (фото, видео)
Во Львове в ночь на 28 июня произошла массовая драка по улице Владимира Великого 53. Свидетели сообщили, что в драке приняли участие около 20 человек и были слышны выстрелы.
У жилого дома прибывшие правоохранители обнаружили группу людей, между которыми продолжался спор. Как стало известно, мужчина жестоко избил парня, который во время конфликта с целью самозащиты открыл стрельбу из пистолета. Парень ранил нападавшего. Его жизни ничего не угрожает, пишет Варта1.
Избитого парня и мужчину, которого он ранил, госпитализировали. На месте происшествия следователи изъяли гильзы из пистолета.
Как писали «ФАКТЫ», на днях во Львове произошел еще один инцидент со стрельбой. Так, 25 июня вечером в одном из домов во время ссоры отец выстрелил сыну в шею, а себе — в голову.376
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?