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Происшествия

Во Львове во время ссоры отец выстрелил сыну в шею, а себе — в голову

10:09 26 июня 2020
пистолет

Инцидент со стрельбой произошел во Львове в четверг, 25 июня, вечером в одном из домов, расположенных на улице Погулянка. Ранее сообщалось о жутком преступлении под Киевом, когда сын-наркоман зверски расправился с матерью, приняв ее за ведьму.

— Как установили прибывшие на место происшествия правоохранители, между жителями квартиры — 64-летним мужчиной и его 41-летним — сыном возник конфликт, во время которого отец выстрелил из травматического пистолета «Форт» сыну в шею, после чего выстрелил себе в голову, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

Приехавшие патрульные вместе с медиками оказали первую помощь раненным. Оба пострадавших госпитализированы. Пистолет изъят, по факту следователи Лычаковского районного отдела полиции Львова открыли уголовное производство по статье «Покушение на убийство». Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы, ведется следствие.

По информации других источников, между этими родственниками постоянно возникали конфликты, но стрельбу они открыли впервые.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о шокирующей семейной драме в Кременчуге, когда ревнивый муж сжег жену. А в Херсонской области фермер зверски расправился со своим компаньоном.

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