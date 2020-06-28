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Зеленский подписал закон, который позволит привлекать кредиты на ремонты дорог
Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно финансирования развития дорожной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Этот закон позволит местным властям брать кредиты на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году. Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения.
Средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции.
Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, в размере не более 30% объема такой субвенции.
Этот закон Верховная Рада приняла 4 июня этого года.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Европейский банк реконструкции и развития согласился обсуждать возможности вложения иностранных инвестиций в строительство украинских дорог с тем, чтобы сделать проезд по ним быстрым и комфортным.16
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