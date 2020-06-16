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Европейцы вложатся в реконструкцию трассы Киев-Одесса, а также дорог во Львове, Днепре и Херсоне
Новая программа сотрудничества с МВФ, как и обещал премьер Шмыгаль, позволила Украине получить целевые кредиты от других международных институтов.
В частности, Европейский банк реконструкции и развития согласился обсуждать возможности вложения иностранных инвестиций в строительство украинских дорог.
Об этом шла речь на переговорах в режиме видеоконференции, которые провел Денис Шмыгаль руководством банка, говорится в сообщении на правительственном портале.
Сообщается, что вице-президент ЕБРР Алан Пию подчеркнул, что Украина — среди приоритетов Европейского банка реконструкции и развития, и ЕБРР готов реализовать вместе с Украиной ряд проектов в сфере дорожного строительства.
«Как уточнил Вице-президент ЕБРР, речь идет о реконструкции магистрали Киев-Одесса и строительство объездной дороги Львова. Также, по его словам, ЕБРР начинает рассматривать предоставление займов украинским областям для строительства дорог регионального значения, начиная с Днепра и Херсона», — сказано в сообщении.
Премьер министр Украины отметил, что Украина ищет варианты развития дорожной инфраструктуры в регионах и сотрудничество с ЕБРР является для правительства одним из приоритетов.
«От пилотного проекта мы будем готовы очень быстро перейти к финансированию во всех областях», — подчеркнул он.
Также Шмыгаль отметил, что ЕБРР «был и остается крупнейшим институциональным инвестором в экономику Украины» — в прошлом году наша страна имела рекордную выборку средств ЕБРР — более 950 млн евро, а объемы операционных активов выросли почти на 20%.
«Мы конечно же хотим и стремимся достичь годовых объемов инвестиций ЕБРР в Украине на уровне 1 млрд евро. Цель проектов, финансируемых Банком, полностью соответствует требованиям национальной экономики и евроинтеграционной стратегии Украины», — порадовал Шмыгаль европейцев.
В ответ вице-президент ЕБРР Алан Пию подчеркнул, что Украина — среди приоритетов Европейского банка реконструкции и развития. По словам Алана Пию, ЕБРР готов реализовать вместе с Украиной ряд проектов и уже «готов двигаться по их составляющих».
Также стороны обсудили вопросы развития энергетики, улучшение корпоративного управления в государственных предприятиях и банках, внедрения в Украине стандартов Организации экономического сотрудничества и развития и другие актуальные вопросы.
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