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Под Киевом появятся новые развязки
Под Киевом построят три транспортные развязки: две на трассе Киев — Одесса и еще одну — на трассе Киев — Чоп.
«Выполнение указанных работ предусмотрено в рамках реализации проекта „Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к Киеву“ за счет средств займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) / Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)», — сообщили в «Укравтодоре», объявившем международный тендер на закупку работ по строительству транспортных развязок.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года «Укравтодор» запускал интерактивную карту ремонта дорог в Украине.
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