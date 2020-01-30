24.75 / 25.03 27.16 / 27.58
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Под Киевом появятся новые развязки

13:50 30 января 2020 90
Дорога
Инф. «ФАКТОВ»

Под Киевом построят три транспортные развязки: две на трассе Киев — Одесса и еще одну — на трассе Киев — Чоп.

«Выполнение указанных работ предусмотрено в рамках реализации проекта „Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к Киеву“ за счет средств займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) / Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)», — сообщили в «Укравтодоре», объявившем международный тендер на закупку работ по строительству транспортных развязок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года «Укравтодор» запускал интерактивную карту ремонта дорог в Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

«Лежит бездыханная»: появились страшные подробности о состоянии Заворотнюк

Сяо Фэн до операции

15-летняя девушка с лицом старухи перенесла операцию и превратилась в красавицу (фото, видео)

Модный маникюр нюд

Новые тренды в маникюре: матовый и глянцевый нюд, модные оттенки (фото)

Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой

Андрей Малахов снова станет отцом (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер