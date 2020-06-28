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Умер знаменитый вице-чемпион Европы по футболу (фото, видео)
В одной из клиник Белграда в возрасте 74 лет умер знаменитый футболист и тренер Илия Петкович, который всего на два месяца пережил своего прославленного тренера-соотечественника Радомира Антича. Легенда югославского футбола был госпитализирован в начале недели из-за язвы двенадцатиперстной кишки. Затем он сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным, после чего у него начались серьезные проблемы с сердцем и легкими, сообщает kurir.rs.
Будучи футболистом, Илия Петкович выступал за белградский ОФК и французский «Труа». В составе сборной Югославии полузащитник провел 43 матча и забил шесть мячей, став вице-чемпионом Европы 1968 года.
Илия Петкович — вице-чемпион Европы 1968 года в составе сборной Югославии
Кстати, на Евро-1968 в матче с Францией (5:1) футболист забил два мяча.
#IlijaPetkovic | #FSS pic.twitter.com/xQvotO6Gyp— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) June 27, 2020
С 2000 по 2001 год Петкович был главным тренером сборной Югославии, а с 2003 по 2006 год возглавлял сборную Сербии и Черногории, выступив с командой на ЧМ-2006 Специалист выиграл чемпионат Швейцарии с «Серветтом» в 1994 году. Также он работал главным тренером в ОФК, греческом «Арисе», катарском «Аль-Ахли», а также в клубах Японии, Китая и Южной Кореи. Последние годы Петкович возглавлял Федерацию футбола Белграда.
Кстати, 46-летний сын тренера Душан Петкович тоже был известным футболистом. Защитник, в активе которого 12 матчей в футболке сборной Сербии и Черногории, выступал, в частности, за «Мальорку», «Вольфсбург» и московский «Спартак».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в возрасте 73 лет скончался бывший наставник «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий.
Фото kurir. rs274
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