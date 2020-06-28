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Спорт

«У вас мозг вылез»: жена футболиста «Динамо» поразила горячими снимками (фото)

16:19 28 июня 2020
Алина Буяльская

Жена футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Буяльского Алина опубликовала в Instagram откровенные снимки в бикини, поразив поклонников пышными формами.

Большинство подписчиков не смогли сдержать эмоций от восторга. «Офигеть», «Алина — the best!», «Ни один фотоаппарат не способен передать всю красоту, принадлежащую тебе», — пишут в комментариях.

Правда, в бочке меда не обошлось без ложки дегтя. «Шо у нее с пупком? Ботокс вылез?» — крайне нетактично выразил свое удивление один из подписчиков.

«У вас мозг, наверное, вылез!» — парировала 25-летняя Алина Буяльская, заодно объяснив, что пупок «после беременности вылез».

Отреагировала на конфликт в сети и жена бывшего киевского динамовца Евгения Хачериди. Виктория забросала свою подругу смайликами, у которых глаза-сердечка вылезли на лоб от восторга.

Напомним, что в ноябре 2017 года у Виталия и Алины Буяльских родилась дочь Злата.

Дочери Буяльских Злате в ноябре исполнится три года

Кстати, у супруги футболиста — два образования (политолога и визажиста). Алина Буяльская активно ведет страницу в Instagram, где дает советы по материнству, правильному питанию и идеальной фигуре.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер «Динамо» Денис Бойко с супругой блеснул чудесами акробатики.

Фото Instagram

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