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Италия и Турция изменили правила перевозки ручной клади в самолетах: что важно знать
Италия и Турция запретили провоз ручной клади пассажирами на багажных полках в самолетах всех авиакомпаний. Решение принято в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Напомним, Италия входит в список 18 стран мира, в которых число инфицированных превышает 100 тысяч человек.
Считается, что такая мера позволит уменьшить образование очередей в самолете во время посадки и высадки.
По информации avianews.com, новые правила не означают полный запрет на провоз ручной клади в салоне, однако авиаперевозчики начали ограничивать ее габариты, чтобы вещи могли поместиться под впереди стоящее кресло.
Так, итальянский авиаперевозчик Alitalia позволяет взять в самолет небольшую ручную сумку, рюкзак или сумку для ноутбука, если ее габариты не превышают 45×36×20 см, а украинская компания «МАУ» не только ограничила размеры ручной клади на рейсах в Турцию до 40×30×10 см, но и установила предел по весу — до 5 кг.
В свою очередь на самолетах Turkish Airlines разрешенный вес ручной клади еще меньше — до 4 кг, там на борт позволяют взять сумку, ноутбук или фотоаппарат с габаритами не более 40×30×15 см.
В случае, если пассажир взял с собой ручную кладь, которая соответствует стандартным правилам авиакомпании, но не отвечает новым ограничениям, ее будет можно сдать в багаж бесплатно. При этом из чемодана следует обязательно достать и взять с собой документы, ценные вещи, технику и аккумуляторы.
Как сообщали «ФАКТЫ», Турция, заявившая о готовности принимать украинских туристов с 1 июля, не требуя результаты тестов на коронавирус, предложила всем въезжающим на ее территорию приобрести специальный страховой полис на случай инфицирования COVID-19 стоимостью от 13 до 23 евро.220
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