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Мир

Турция будет предлагать туристам страховку от коронавируса

18:25 22 июня 2020
Турция, аэропорт

Турция, заявившая о готовности принимать украинских туристов с 1 июля, не требуя результаты тестов на коронавирус, предложила всем въезжающим на ее территорию приобрести специальный страховой полис на случай инфицирования COVID-19. Стоит он от 13 до 23 евро.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой представил специальный страховой полис для туристов во время встречи с послами 50 стран, сообщает Тravel Weekly.

По словам министра, такое страхование Турция решила ввести, поскольку не все стандартные полисы для путешественников покрывают расходы на лечение COVID-19.

Полис заработает с 1 июля и будет покрывать от 2 до 7 тысяч евро расходов на лечение. Купить его можно будет онлайн.

Напомним, в Египте, который также открывает свои курорты с 1 июля, туристам понадобятся результаты ПЦР-теста. В Черногорию украинские туристы могут приехать с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. При этом тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до поездки, и обязательно в аккредитованных лабораториях.

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