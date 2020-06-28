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Лукашенко станцевал с выпускниками под пение Повалий: в сеть попало видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко, который накануне президентских выборов имеет не очень высокий рейтинг у избирателей, 27 июня открыл Республиканский бал выпускников вузов.
Глава государства поздравил выпускников со вступлением во взрослую жизнь, напомнил, что студенческие годы самые яркие и интересные. Он также пожелал молодежи сохранить национальное богатство и традиции Беларуси.
После торжественной части президент остался на бал и станцевал с выпускниками под песни белорусских и зарубежных исполнителей.
На видео TUT.BY. Александр Лукашенко танцует с выпускниками под песню украинской певицы Таисии Повалий.
Напомним, недавно президент Беларуси предложил изменить Конституцию страны, делегировав часть полномочий на места.237
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