Мир

Лукашенко станцевал с выпускниками под пение Повалий: в сеть попало видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который накануне президентских выборов имеет не очень высокий рейтинг у избирателей, 27 июня открыл Республиканский бал выпускников вузов.

Глава государства поздравил выпускников со вступлением во взрослую жизнь, напомнил, что студенческие годы самые яркие и интересные. Он также пожелал молодежи сохранить национальное богатство и традиции Беларуси.

После торжественной части президент остался на бал и станцевал с выпускниками под песни белорусских и зарубежных исполнителей.

На видео TUT.BY. Александр Лукашенко танцует с выпускниками под песню украинской певицы Таисии Повалий.

Напомним, недавно президент Беларуси предложил изменить Конституцию страны, делегировав часть полномочий на места.

237

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter