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Лукашенко станцевал с выпускниками под пение Повалий: в сеть попало видео

15:32 28 июня 2020
Лукашенко на балу выпускников

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который накануне президентских выборов имеет не очень высокий рейтинг у избирателей, 27 июня открыл Республиканский бал выпускников вузов.

Глава государства поздравил выпускников со вступлением во взрослую жизнь, напомнил, что студенческие годы самые яркие и интересные. Он также пожелал молодежи сохранить национальное богатство и традиции Беларуси.

После торжественной части президент остался на бал и станцевал с выпускниками под песни белорусских и зарубежных исполнителей.

На видео TUT.BY. Александр Лукашенко танцует с выпускниками под песню украинской певицы Таисии Повалий.

Напомним, недавно президент Беларуси предложил изменить Конституцию страны, делегировав часть полномочий на места.

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