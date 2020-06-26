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После возвращения из Москвы Лукашенко решил изменить конституцию Беларуси
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, вернувшись из Москвы с парада Победы, где отказался стоять рядом с Путиным, заявил, что в конституцию страны необходимо внести изменения с передачей полномочий вниз.
Как сообщает белорусское издание БЕЛТА, Лукашенко пообещал изменения в основном законе государства и назвал возвращение к конституции образца 1994 года движением назад.
«Конституция — основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено — они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора», — сказал президент Беларуси Лукашенко.
Ранее сообщалось, что эксперт назвал уровень реальной поддержки Лукашенко в Беларуси.93
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