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Мир

После возвращения из Москвы Лукашенко решил изменить конституцию Беларуси

17:06 26 июня 2020
Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, вернувшись из Москвы с парада Победы, где отказался стоять рядом с Путиным, заявил, что в конституцию страны необходимо внести изменения с передачей полномочий вниз.

Как сообщает белорусское издание БЕЛТА, Лукашенко пообещал изменения в основном законе государства и назвал возвращение к конституции образца 1994 года движением назад.

«Конституция — основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено — они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора», — сказал президент Беларуси Лукашенко.

Ранее сообщалось, что эксперт назвал уровень реальной поддержки Лукашенко в Беларуси.

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