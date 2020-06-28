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Стала известна причина смертельной стрельбы по отдыхающим на Харьковщине (фото, видео)
В селе Гусаровка Харьковской области мужчина открыл стрельбу по отдыхающим из-за отказа подвезти его на машине.
Об этом полиции сообщили очевидцы произошедшего. Сотрудники полиции, которые выезжали на место ЧП, задержали ранее судимого 53-летнего жителя района. Он был пьян. У мужчины изъяли предмет, похожий на пистолет, который направили на экспертизу.
В отношении стрелка возбуждены уголовные производства по нескольким статьям Уголовного Кодекса, сообщили в Харьковском областном главке полиции.
Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, нападение произошло вечером 27 июня на карьере возле села Гусаровка в Барвенковском районе. Жертвой злоумышленника стал 27-летний парень, еще один мужчина с огнестрельными ранениями находится в больнице.
«ФАКТЫ» ранее сообщали о стрельбе, которая произошла 22 июня в Мукачево на Закарпатье. Там неизвестные применили автомат, при этом во время стрельбы на улицы находилось много людей, в том числе и дети.1294
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