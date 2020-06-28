Пьяный мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми на Харьковщине: детали трагедии

Происшествия

В селе Гусаровка Балаклейского района Харьковской области вечером 27 июня местный житель расстрелял компанию из 10 отдыхающих, среди которых были дети. Напомним, накануне стали известны результаты судмедэкспертизы Анатолия Захаренко, которого подозревают в убийстве в Житомирской области семерых участников боевых действий на Донбассе.

Как сообщили в полиции, двое мужчин получили ранения, один из них, 27-летний молодой человек, скончался в больнице.

По предварительным данным, 53-летний стрелок был пьян. Его задержали на месте преступления. В настоящее время полиция пытается установить мотивы поступка стрелявшего.

Как сообщали «ФАКТЫ», такая же стрельба произошла 22 июня в Мукачево на Закарпатье. Там неизвестные применили автомат, при этом во время стрельбы на улицы находилось много людей, в том числе и дети.

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