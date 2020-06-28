26.55 / 26.70 29.65 / 29.85
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пьяный мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми на Харьковщине: детали трагедии

7:48 28 июня 2020
Огнестрельное оружие

В селе Гусаровка Балаклейского района Харьковской области вечером 27 июня местный житель расстрелял компанию из 10 отдыхающих, среди которых были дети. Напомним, накануне стали известны результаты судмедэкспертизы Анатолия Захаренко, которого подозревают в убийстве в Житомирской области семерых участников боевых действий на Донбассе.

Как сообщили в полиции, двое мужчин получили ранения, один из них, 27-летний молодой человек, скончался в больнице.

По предварительным данным, 53-летний стрелок был пьян. Его задержали на месте преступления. В настоящее время полиция пытается установить мотивы поступка стрелявшего.

Как сообщали «ФАКТЫ», такая же стрельба произошла 22 июня в Мукачево на Закарпатье. Там неизвестные применили автомат, при этом во время стрельбы на улицы находилось много людей, в том числе и дети.

697

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Огнестрельное оружие

Пьяный мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми на Харьковщине: детали трагедии

генерал Маломуж

К захвату Херсонской области Путин не готов, но есть другая угроза, — генерал Маломуж

КПВВ

Донецк полностью приостановил пропуск граждан через линию разграничения

Денис Березовский

Россия ими играет: вице-адмирал рассказал, как Путин использует предателей из числа командования ВМС Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер