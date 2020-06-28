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Ребенок едет на Mercedes со скоростью 100 километров в час: в сети обсуждают возмутительное видео
В сети появилось видео, на котором 7-летний мальчик едет на Mercedes со скоростью 100 километров в час. Напомним, на Ровенщине поездка несовершеннолетнего на автомобиле закончилась смертельным ДТП, в котором погиб ребенок.
Ролик с 7-летним водителем опубликован в Facebook на странице «Житомир автомобильный».
За кадром звучит гордый мужской голос, вероятно отца, сообщающий эту новость, а также одобрительный женский смех.
Под роликом комментаторы возмущаются родителями, который посадили ребенка за руль, и советуют наказать их.
Напомним, на днях из-за превышения скорости в скандал попала пресс-секретарь спикера Рады Ольга Туний — она ехала в машине, которая неслась по трассе со скоростью 155 километров в час.
А две недели назад система автофиксации нарушений ПДД, которая работает в Украине с 1 июня, зафиксировала два автомобиля Range Rover, которые «летели» со скоростью 204 и 206 км/час.
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