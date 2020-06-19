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Происшествия

На Ровенщине 15-летний водитель сбил насмерть маленького ребенка

11:09 19 июня 2020
На Ровенщине 15-летний водитель сбил насмерть маленького ребенка

Трагедия произошла на Ровещине в селе Борбин. Подросток на автомобиле сбил насмерть маленького ребенка. (Недавно на Виннитчине пьяная женщина на авто сбила четверых детей.)

— К 15-летнему местному жителю приехал в гости старший брат, который оставил свой автомобиль Audi 100 вместе с ключами в замке зажигания на обочине дороги возле дома, — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.

Подросток решил покататься, сел за руль и начал движение. В этот момент перед машиной оказался мальчик, которому был всего 1 год и 8 месяцев. Избежать наезда не удалось. Малыш упал и ударился головой об асфальт. Спасая травмированного ребенка, владелец иномарки вместе с ним выехал навстречу вызванной «скорой». Однако спасти жизнь мальчика не удалось: медики лишь констатировали смерть.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего, следственное управление начало досудебное расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в Харькове. Но там все закончилось хорошо благодаря геройскому поступку мужчины. Когда на проезжую часть выкатилась коляска с ребенком, водитель, увидевший это, выскочил из машины и бросился ей наперерез.

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