- 11:09 На Ровенщине 15-летний водитель сбил насмерть маленького ребенка
- 10:57 В центре Киева женщина выпрыгнула с ребенком в окно: фото с места жуткого ЧП
- 10:44 Ляшко в Житомире не пустили в лабцентр, где он хотел уволить главного санврача области
- 10:33 Повторит ли Закарпатье судьбу Крыма и Донбасса, или зачем Украине отдельный «венгерский» район
- 10:22 В Украине отреагировали на планы России привлечь украинцев с Донбасса к голосованию за поправки Путина
- 10:11 В Украине усилят контроль за соблюдением карантина: кого это коснется
- 10:04 В Харькове мужчина остановил коляску с ребенком, которая выкатилась на дорогу
- 10:00 Украинцы начали обращать внимание на энергоэффективность, государство должно помогать в этом, — бизнесмен Лищина Сергей Богданович
- 09:47 «Идет на поправку»: отец Хабиба вылечился от коронавируса, но остается в больнице
- 09:37 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:33 Режим Путина рухнет: Пионтковский рассказал о последствиях наступления России на Украину
- 09:28 За сутки в Украине коронавирусом заразилась почти тысяча человек
На Ровенщине 15-летний водитель сбил насмерть маленького ребенка
Трагедия произошла на Ровещине в селе Борбин. Подросток на автомобиле сбил насмерть маленького ребенка. (Недавно на Виннитчине пьяная женщина на авто сбила четверых детей.)
— К 15-летнему местному жителю приехал в гости старший брат, который оставил свой автомобиль Audi 100 вместе с ключами в замке зажигания на обочине дороги возле дома, — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.
Подросток решил покататься, сел за руль и начал движение. В этот момент перед машиной оказался мальчик, которому был всего 1 год и 8 месяцев. Избежать наезда не удалось. Малыш упал и ударился головой об асфальт. Спасая травмированного ребенка, владелец иномарки вместе с ним выехал навстречу вызванной «скорой». Однако спасти жизнь мальчика не удалось: медики лишь констатировали смерть.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего, следственное управление начало досудебное расследование.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в Харькове. Но там все закончилось хорошо благодаря геройскому поступку мужчины. Когда на проезжую часть выкатилась коляска с ребенком, водитель, увидевший это, выскочил из машины и бросился ей наперерез.
72
Читайте также: На Ровенщине отлетевшее от грузовика колесо убило 11-летнюю девочку
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!