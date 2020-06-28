"Норникель" Потанина и Дерипаски устроил в России вторую экологическую катастрофу за месяц (фото)

Мир

Российская компания «Норникель», которая является одним из крупнейших в мире производителей цветных металлов, второй раз за последний месяц оказалась в центре громкого скандала. В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норникель») произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, а оттуда — в озеро Пясино, находящееся в тундре.

Авария на ТЭЦ-3 стала второй по масштабам в истории России после разлива 94 тысяч тонн нефти в Коми в 1994 году. Тогда на полную ликвидацию последствий экологической катастрофы потребовалось шесть лет.

Сейчас 16 июня власти рапортовали о том, что «активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена». В настоящее время продолжаются работы по очистке малых водоемов.

По факту аварии на ТЭЦ-3 возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха электростанции. Случившееся было объявлено чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Не успели в «Норникеле» вздохнуть с облегчением, как грянул второй скандал, также прямо связанный с экологией. Журналисты «Новой газеты» вместе с местным экологом Василием Рябининым 27 июня заявили о том, что обнаружили трубу, по которой предприятие «Норникеля» Талнахская обогатительная фабрика тайно сливала вредные вещества в тундровой зоне.

Речь идет о так называемых «хвостах» — отработанной воде, содержащей повышенное количество тяжелых металлов. Откачка «хвостов» проводилась фабрикой незаконно. Труба дала течь. Вредные вещества попали в реку Хараелах, которая впадает все в то же озеро Пясино. Пока экологи не могут оценить ущерб, нанесенный природе и водоемам, но очевидно, что он огромен. «Новая газета» заявила об очередной экологической катастрофе.

«Норникель» был вынужден признать факт слива «хвостов». В компании попытались все списать на переполнившийся отстойник на фабрике. Однако на место выехала с проверкой прокуратура, а также представители Росприроднадзора.

Они прибыли как раз вовремя, чтобы увидеть, как специальная бригада спешно демонтировала незаконную трубу. Рабочие так нервничали и торопились, что бульдозер, задействованный в демонтаже, наехал на автомобиль прокурора!

«Норникель» надеялся все свести к служебному расследованию, однако шум получился слишком громкий. Следственный комитет России начал свою проверку.

Пресс-служба компании поспешила сделать заявление: «Было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики. Ответственные лица отстранены от исполнения своих обязанностей».

Несмотря на скандал, попытки замять дело не прекращаются. О вопиющем инциденте сообщил депутат Московской городской думы Сергей Митрохин (партия «Яблоко»), который специально прилетел в Норильск, чтобы забрать у журналистов «Новой газеты» 13 проб воды и грунта, взятых ими на месте утечки «хвостов». Когда Митрохин попытался сесть в самолет с этими пробами, его остановили сотрудники службы безопасности норильского аэропорта Алыкель.

Они заявили депутату, что в его багаже находятся горючие вещества. Якобы поступил анонимный звонок. Затем Митрохину прямо сказали, что на вывоз любых проб требуется разрешение службы безопасности «Норникеля». Он возмутился и поинтересовался, какое отношение компания имеет к аэропорту. Митрохину ответили: «Мы — это и есть «Норникель».

Депутат выяснил, что аэропорт действительно является собственностью «Норникеля».

Кстати, основными акционерами компании являются российские миллиардеры Владимир Потанин и Олег Дерипаска. Дерипаска, которого часто называют «кошельком Путина» за последние пару лет не раз оказывался в центре громких скандалов. Он одним из первых российских бизнесменов попал в санкционные списки США.

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