"Россия, спасибо": заслуженному артисту Украины Потапу припомнили скандальное видео

Гламур

Певец и музыкальный продюсер Алексей Потапенко (Потап), который на свою первую свадьбу в Лас-Вегасе в 2017 году пришел в шортах, ранее вообще снял брюки перед публикой. Произошло это во время шоу на российском телеканале в 2014 году, когда Россия уже аннексировала Крым и российские наемники убивали на Донбассе.

О шокирующей выходке напомнил украинский телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк на своей странице в Facebook.

«Потап, который снял штаны перед российской публикой — публикой страны-агрессора — во время шоу на телеканале страны-агрессора, стал заслуженным артистом Украины. Володя З. мыслит, по-моему, довольно странно, потому что живет в каком-то своем „государстве-проститутке“ и даже занимает в нем главную выборную должность, и поэтому эта награда выглядит даже органично», — отметил Кондратюк.

Напомним, на вручении российской премии RU.TV Потап со спущенными штанами от имени украинских артистов поблагодарил Россию за то, что она их принимает. После этого на артиста обрушилась лавина критики. Он пытался оправдаться — сделал это на украинском языке, намекая, что его неправильно поняли и он себя не вычеркивал из списка патриотов Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», накануне Дня Конституции Алексей Потапенко стал заслуженным артистом Украины.

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