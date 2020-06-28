26.54 / 26.74 29.64 / 29.99
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гламур

"Россия, спасибо": заслуженному артисту Украины Потапу припомнили скандальное видео

22:33 28 июня 2020
Настя и Потап

Певец и музыкальный продюсер Алексей Потапенко (Потап), который на свою первую свадьбу в Лас-Вегасе в 2017 году пришел в шортах, ранее вообще снял брюки перед публикой. Произошло это во время шоу на российском телеканале в 2014 году, когда Россия уже аннексировала Крым и российские наемники убивали на Донбассе.

О шокирующей выходке напомнил украинский телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк на своей странице в Facebook.

«Потап, который снял штаны перед российской публикой — публикой страны-агрессора — во время шоу на телеканале страны-агрессора, стал заслуженным артистом Украины. Володя З. мыслит, по-моему, довольно странно, потому что живет в каком-то своем „государстве-проститутке“ и даже занимает в нем главную выборную должность, и поэтому эта награда выглядит даже органично», — отметил Кондратюк.

Напомним, на вручении российской премии RU.TV Потап со спущенными штанами от имени украинских артистов поблагодарил Россию за то, что она их принимает. После этого на артиста обрушилась лавина критики. Он пытался оправдаться — сделал это на украинском языке, намекая, что его неправильно поняли и он себя не вычеркивал из списка патриотов Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», накануне Дня Конституции Алексей Потапенко стал заслуженным артистом Украины.

361

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Настя и Потап

"Россия, спасибо": заслуженному артисту Украины Потапу припомнили скандальное видео

Выборы в Польше

Выборы президента Польши: названы прошедшие во второй тур кандидаты

полицейские и задержанный

Стала известна причина смертельной стрельбы по отдыхающим на Харьковщине (фото, видео)

мальчик

Ребенок едет на Mercedes со скоростью 100 километров в час: в сети обсуждают возмутительное видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер