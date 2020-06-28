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Гламур

В первый раз поженились в Лас-Вегасе: Настя-Каменских рассказала о тайной свадьбе с Потапом

12:01 28 июня 2020
Свадьба в Украине

Потап и Настя Каменских впервые поженились три года назад. Это произошло во время их совместных гастролей в Лас-Вегасе в 2017 году, рассказала популярная исполнительница в эфире программы «Світське життя» на телеканале 1+1.

По ее словам, о церемонии Алексей ее заранее не предупреждал.

«Лешка подходит и говорит: «У тебя есть три часа. У нас сейчас будет свадьба. Вот так я решил». А я говорю: «А свадебное платье?». На что Алексей ответил: «Слушай, здесь шоппинг молл. Там ты белое платье можешь купить, а там я видел где-то обручальные кольца. Поехали!», — рассказала певица.

Она выбрала для себя белое платье свободного кроя, Потап же пошел к алтарю в шортах, белой футболке и сером пиджаке.

Церемония в Лас-Вегасе

Напомним, о семейной жизни, карантинных буднях, творчестве и кризисных моментах Потап откровенно рассказал в интервью «ФАКТАМ».

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