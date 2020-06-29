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Ученые обнаружили у зараженных коронавирусом клеток "зловещие щупальца"
Несмотря на отсутствие в обозримой перспективе вакцины против коронавируса нового типа, ученые продолжают изучать его свойства и приходят к совершенно неожиданным результатам.
Так, исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Фрайбурга в Германии пришли к выводу, что у клеток, инфицированных коронавирусом нового типа, возникают продолговатые отростки, позволяющие инфекции быстрее распространяться по организму.
Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на исследование, пишет сайт телеканала РенТВ.
«Существуют длинные нити, которые проделывают отверстия в других клетках, и через [образовавшийся] туннель вирус переходит от клетки к клетке. Наша гипотеза состоит в том, что это ускоряет [распространение] инфекции», — приводит издание слова профессора Невана Крогана, руководившего проектом. Обнаруженные отростки ученый назвал «зловещими щупальцами».
По данным газеты, в исследовании отмечается также, что в борьбе с вызываемым коронавирусом заболеванием могут использоваться медикаменты, разработанные для лечения рака, который, по словам Крогана, тоже пытается найти «ахиллесову пяту» клетки. «Вполне логично, что у противораковых и противовирусных препаратов есть общие черты», — заключил профессор.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на последние достижения научной мысли, треть украинцев продолжают верить в то, что коронавирус создали для уменьшения населения Земли.67
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