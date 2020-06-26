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Общество и люди

Треть украинцев считают, что коронавирус создали для уменьшения населения Земли

12:55 26 июня 2020
Тест

Социологическое исследование, которое было проведено с 31 мая по 4 июня, показало преобладающее мнение жителей Украины по поводу причин возникновения пандемии коронавируса.

Как сообщает организовавший исследование Киевский международный институт социологии, в ходе опроса провели 2 000 интервью.

Респондентов просили выбрать, с каким утверждением о происхождении коронавируса они согласны в большей степени.

Каждый третий из опрошенных (37%) считает, что что коронавирус был «специально разработан и намеренно распространенный в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам».

29% склоняются к тому, что коронавирус «сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью».

В появление коронавируса естественным путем верят только 18% украинцев.

При этом 70% сторонников искусственного происхождения коронавируса считают, что он был разработан в КНР, 5% — в США, 3% — в России.

Ранее сообщалось, что британский ученый высказал теорию о появлении коронавируса из космоса.

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Тест

Треть украинцев считают, что коронавирус создали для уменьшения населения Земли

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