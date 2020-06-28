Украина

ВОЗ подсчитала, сколько денег нужно на разработку вакцины от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где положительно оценили британское исследование о лечении коронавируса, заявили, что для разработки эффективной и доступной вакцины против COVID-19 в течение года потребуется свыше 31 миллиарда долларов.



«В течение следующих 12 месяцев потребуется более 31 миллиарда долларов на разработку лекарств, которые будут эффективны против COVID-19», — говорится в сообщении ВОЗ на сайте ООН.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что для противодействия болезни нужна вакцина в больших масштабах, в сжатые сроки. И она должна быть доступной для всех нуждающихся. Получить такую вакцину нужно за 12- 18 месяцев.

По информации специалистов, процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет.

Напомним, по состоянию на 28 июня в мире зафиксировано более 10 миллионов случаев коронавируса, умерло уже более 500 тысяч человек. В Украине на утро 28 июня COVID-19 подтвержден у 42 982 человек.

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