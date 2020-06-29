Происшествия

Новый потоп на Закарпатье: за два часа выпала 20-дневная норма дождей (видео)

В едва оправившем от недавнего потопа Закарпатье снова зафиксировали удар стихии: в Межгорском районе области 28 июня прошли сильные ливни с грозами. За два часа выпала 20-дневная норма дождей.

Об этом сообщили в Закарпатской ОГА.

С 15:30 до 17:30 в регионе отмечена очень активная грозовая деятельность, с градом, порывами ветра и ливневыми осадками.

«За два часа выпала 20-дневная норма дождей. 119 мм за 2 часа. Произошло резкое поднятие уровней воды и оползни», — говорится в сообщении.

На территории Торунского сельсовета поток воды снес часть дороги и несколько мостиков. В селе Лопушное подтоплено одну новостройку и два жилых дома.

На месте работают спасатели, полиция, работники дорожной службы.

Напомним, что на прошлой неделе западные области Украины пострадали от сильных наводнений. ГСЧС сообщает, что в 4 областях было подтоплено почти 14,5 тысяч домов. В результате наводнения погибло три человека. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что наводнение на Западной Украине уничтожило около 22 тысяч домохозяйств и приусадебных участков. А по данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений. 25 июня Кабмин выделил более 700 млн гривен для преодоления последствий стихии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что удар стихии по западным областям получил такой широкий резонанс, что во время воскресной встречи с верными Папа римский Франциск пожелал, чтобы люди, которые страдают от наводнений на западе Украины, почувствовали «Господа утешения и братскую помощь».

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