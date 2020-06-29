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Мир

Папа Римский призвал молиться за пострадавших от наводнений в Украине

0:25 29 июня 2020
Папа римский Франциск

Заступившийся за нацгвардейца Маркива Папа римский Франциск не смог остаться в стороне от еще одной важной для украинцев темы — потопа в западных областях.

Так, во время воскресной встречи с верными Франциск пожелал, чтобы люди, которые страдают от наводнений на западе Украины, почувствовали «Господа утешения и братскую помощь», пишут Vatican News.

«Призываю молиться также и за население Йемена, также и за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса. А также за тех, кто пострадал от сильных наводнений в Западной Украине: пусть они ощутят Господнее утешение и братскую помощь», — призывал потифик участников воскресной молитвы «Ангел Господень».

Кроме того, Франциск поощрил молиться за улучшение судьбы народов Ближнего Востока, страдающих от войн.

Напомним, что на прошлой неделе западные области Украины пострадали от сильных наводнений. ГСЧС сообщает, что в 4 областях было подтоплено почти 14,5 тысяч домов. В результате наводнения погибло три человека. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что наводнение на Западной Украине уничтожило около 22 тысяч домохозяйств и приусадебных участков. А по данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений. 25 июня Кабмин выделил более 700 млн гривен для преодоления последствий стихии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению экологов, потоп в Западной Украине вызван вырубкой лесов в Карпатах.

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