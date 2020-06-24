Происшествия

Наводнение в Закарпатье: затопленные населенные пункты сняли с высоты птичьего полета (фото, видео)

Непогода, сопровождаемая сильнейшими ливнями в западных областях Украины, обесточила 120 населенных пунктов в 6 областях: Ивано-Франковской, Сумской, Житомирской, Черновицкой, Волынской и Закарпатской. А в Черновцах уровень реки Прут превысил критическую отметку в 5 метров.

В Закарпатье среди подтопленных населенных пунктов оказались Великий Бичкив и Луг в Раховском районе. Ресурс PolianR выложил в сеть видео последствий стихии, снятое с высоты птичьего полета.

По данным ГосЧС, на утро среды, 24 июня, подтопленными остаются 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская — 161, Черновицкая — 15, Львовская — 8); 4 тыс. 976 домов (Ивано-Франковская — 4444, Черновицкая — 422, Львовская — 110); 5 фельдшерско-акушерских пунктов в Ивано-Франковской области; затопленны 3 тыс. 302 подвалов (Ивано-Франковская — 2935, Черновицкая — 257, Львовская — 110); 9 тыс. 389 приусадебных участков (Ивано-Франковская — 8688, Черновицкая — 533, Львовская — 168); 3 тыс. 286 колодцев (Ивано-Франковская — 3 тыс. 136 и Львовская — 150) нарушено транспортное сообщение с 8 населенными пунктами (Черновицкая — 6, Львовская — 2).

Из подтопленных населенных пунктов спасатели эвакуированы 389 человек, из них 76 — дети.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жителей Черновцов и области предупредили о возможной эвакуации в связи с резким ростом уровня воды в реке Прут.

А в Яремче буквально под ногами у детей начала рушиться дорога — этот момент сняли на видео.

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