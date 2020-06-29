Украина

Пытаются сохранять связи с согражданами: у Зеленского рассказали, как "работают" над возвращением Крыма

Пока украинские дипломаты поднимают вопрос деоккупации Крыма на международной арене, люди президента также не сидят сложа руки.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в эфире радио «Крым.Реалии».

В частности, в ответ на просьбу перечислить, что предпринимает Украина для возвращения Крыма, он ответил: «То, что может делать в той ситуации, когда, к сожалению, не имеет контроля над временно оккупированным полуостровом».

В числе заслуг своего ведомства он назвал то, что «Украина пытается как можно лучше обеспечить сохранение связей со своими гражданами в Крыму», «как можно чаще ставить крымский вопрос на международной арене и комплексно обрабатывать санкции против России — как внутри страны, так и с различными международными органами».

«Украина защищает права крымчан», — отметил представитель президента.

В качестве примера Кориневич привел ситуацию с коронавирусом: с начала карантина были закрыты контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом, и за это время чиновники проработали примерно две тысячи обращений граждан.

«Мы работали без выходных, без отдыха, поддерживали контакты с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, с Госпогранслужбой и помогали людям пересекать админграницу», — посетовал чиновник.

В частности, в ведомстве «способствовали установлению дополнительного оборудования, чтобы сигнал был лучшим» для установки приложения «Дій вдома».

«Словом, мы были одним из основных органов, который помогал крымчанам в это сложное время пандемии коронавируса. Мы открыты для обращений граждан всегда. Работы очень много, но у всех нас есть понимание, что эта работа в итоге может привести к большой цели», — резюмировал представитель президента.

Возможно, топ-чиновник забыл упомянуть другие важные составляющие своей деятельности, потому что за сказанным им видна только бюрократическая работа и попытка приписать себе заслуги дипломатии на международной арене.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Россией Крыму, сотрудники российской ФСБ и полиции применяют пытки в отношении граждан Украины на полуострове, и все их действия остаются безнаказанными. К такому выводу пришли эксперты «Крымской правозащитной группы».

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