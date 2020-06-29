- 06:45 Пытаются сохранять связи с согражданами: у Зеленского рассказали, как "работают" над возвращением Крыма
- 05:58 Новый потоп на Закарпатье: за два часа выпала 20-дневная норма дождей
- 05:20 В Японии испытали робота, убивающего коронавирус в помещении
- 04:55 Потеряли ориентировку: в Карпатах искали двух туристов, заблудившихся на Говерле
- 04:20 Улучшились показатели: Буковине разрешили ослабить карантин
- 03:21 Ученые обнаружили у зараженных коронавирусом клеток "зловещие щупальца"
- 02:29 Сотрудники ФСБ применяют пытки против граждан Украины в оккупированном Крыму, — правозащитники
- 02:12 Ученые назвали причину распространенности болезни Альцгеймера среди пожилых женщин
- 01:30 Будут наступать по всем фронтам: названы возможные сценарии вторжения военных РФ в Украину в сентябре
- 00:59 США заявили о поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности
- 00:25 Папа Римский призвал молиться за пострадавших от наводнений в Украине
- 00:09 Вторая волна коронавируса: близ Пекина на карантин отправили полмиллиона человек
Пытаются сохранять связи с согражданами: у Зеленского рассказали, как "работают" над возвращением Крыма
Пока украинские дипломаты поднимают вопрос деоккупации Крыма на международной арене, люди президента также не сидят сложа руки.
Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в эфире радио «Крым.Реалии».
В частности, в ответ на просьбу перечислить, что предпринимает Украина для возвращения Крыма, он ответил: «То, что может делать в той ситуации, когда, к сожалению, не имеет контроля над временно оккупированным полуостровом».
В числе заслуг своего ведомства он назвал то, что «Украина пытается как можно лучше обеспечить сохранение связей со своими гражданами в Крыму», «как можно чаще ставить крымский вопрос на международной арене и комплексно обрабатывать санкции против России — как внутри страны, так и с различными международными органами».
«Украина защищает права крымчан», — отметил представитель президента.
В качестве примера Кориневич привел ситуацию с коронавирусом: с начала карантина были закрыты контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом, и за это время чиновники проработали примерно две тысячи обращений граждан.
«Мы работали без выходных, без отдыха, поддерживали контакты с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, с Госпогранслужбой и помогали людям пересекать админграницу», — посетовал чиновник.
В частности, в ведомстве «способствовали установлению дополнительного оборудования, чтобы сигнал был лучшим» для установки приложения «Дій вдома».
«Словом, мы были одним из основных органов, который помогал крымчанам в это сложное время пандемии коронавируса. Мы открыты для обращений граждан всегда. Работы очень много, но у всех нас есть понимание, что эта работа в итоге может привести к большой цели», — резюмировал представитель президента.
Возможно, топ-чиновник забыл упомянуть другие важные составляющие своей деятельности, потому что за сказанным им видна только бюрократическая работа и попытка приписать себе заслуги дипломатии на международной арене.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Россией Крыму, сотрудники российской ФСБ и полиции применяют пытки в отношении граждан Украины на полуострове, и все их действия остаются безнаказанными. К такому выводу пришли эксперты «Крымской правозащитной группы».10
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...