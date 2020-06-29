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Украина

Пытаются сохранять связи с согражданами: у Зеленского рассказали, как "работают" над возвращением Крыма

6:45 29 июня 2020
Антон Кориневич

Пока украинские дипломаты поднимают вопрос деоккупации Крыма на международной арене, люди президента также не сидят сложа руки.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в эфире радио «Крым.Реалии».

В частности, в ответ на просьбу перечислить, что предпринимает Украина для возвращения Крыма, он ответил: «То, что может делать в той ситуации, когда, к сожалению, не имеет контроля над временно оккупированным полуостровом».

В числе заслуг своего ведомства он назвал то, что «Украина пытается как можно лучше обеспечить сохранение связей со своими гражданами в Крыму», «как можно чаще ставить крымский вопрос на международной арене и комплексно обрабатывать санкции против России — как внутри страны, так и с различными международными органами».

«Украина защищает права крымчан», — отметил представитель президента.

В качестве примера Кориневич привел ситуацию с коронавирусом: с начала карантина были закрыты контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом, и за это время чиновники проработали примерно две тысячи обращений граждан.

«Мы работали без выходных, без отдыха, поддерживали контакты с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, с Госпогранслужбой и помогали людям пересекать админграницу», — посетовал чиновник.

В частности, в ведомстве «способствовали установлению дополнительного оборудования, чтобы сигнал был лучшим» для установки приложения «Дій вдома».

«Словом, мы были одним из основных органов, который помогал крымчанам в это сложное время пандемии коронавируса. Мы открыты для обращений граждан всегда. Работы очень много, но у всех нас есть понимание, что эта работа в итоге может привести к большой цели», — резюмировал представитель президента.

Возможно, топ-чиновник забыл упомянуть другие важные составляющие своей деятельности, потому что за сказанным им видна только бюрократическая работа и попытка приписать себе заслуги дипломатии на международной арене.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Россией Крыму, сотрудники российской ФСБ и полиции применяют пытки в отношении граждан Украины на полуострове, и все их действия остаются безнаказанными. К такому выводу пришли эксперты «Крымской правозащитной группы».

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