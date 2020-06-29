- 11:43 В России вблизи больницы Коммунарка обнаружили мешки с кровью и медкартами умерших от коронавируса
- 11:35 Крымскотатарского политзаключенного отправили на принудительную психиатрическую экспертизу и вынуждают голосовать за поправки Путина
- 11:25 «Оружие как произведение искусства»: чем в старину воевали украинцы
- 11:07 Мужчина неделю скрывал смерть своих родителей, посыпая их тела солью: детали шокирующего происшествия в Харькове
- 11:07 На шахте в Луганской области произошел обвал: есть погибший
- 10:50 Нужно отпускать вожжи: Зеленскому подсказали, как вывести Украину из «коронавирусного» кризиса
- 10:49 В Киеве пьяный мужчина заехал в магазин на коне
- 10:27 На границе с Венгрией снова заработали пункты пропуска: что важно знать
- 10:21 В Минздраве рассказали о резком росте заболеваемости пневмонией
- 10:16 «Барселона» и «Ювентус» обменялись звездными футболистами на 130 млн евро
- 10:14 «Отрыжка природы»: в сети обсуждают видео «мусорной» реки после ливня в Закарпатье
- 09:54 Турцию всколыхнуло второе за месяц землетрясение
Game over: легендарный Шакил О'Нил оторвал баскетбольное кольцо в прямом эфире (видео)
Четырехкратный чемпион НБА легендарный американец Шакил О’Нил, показавший редкие кадры с игры один на один с погибшим Коби Брайантом, решил развлечься, сыграв в прямом эфире со звездой Национальной футбольной лиги (НФЛ) Робом Гронковски в популярную игру HORSE.
По ее условиям, один из участников выполняет броски с необычных мест или необычным образом, а другой должен в точности повторить их. В одном из эпизодов Шак набросил себе мяч от щита и уложил «круглого» сверху. Правда, при этом не рассчитал силы и собственный вес, из-за чего кольцо просто оторвалось. «Game over! Game over!» — закричала на заднем женщина то ли от восторга, то ли от ужаса, что испорчен инвентарь.
Отметим, что О’Нилу не впервой отрывать баскетбольные кольца — дважды он проделывал подобный «трюк» во времена профессиональной карьеры.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетболист Винс Картер, сыгравший в НБА в четырех десятилетиях, завершил карьеру.10
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужчина неделю скрывал смерть своих родителей, посыпая их тела солью: детали шокирующего происшествия в Харькове (фото)
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...