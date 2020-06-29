Game over: легендарный Шакил О'Нил оторвал баскетбольное кольцо в прямом эфире (видео)

Спорт

Четырехкратный чемпион НБА легендарный американец Шакил О’Нил, показавший редкие кадры с игры один на один с погибшим Коби Брайантом, решил развлечься, сыграв в прямом эфире со звездой Национальной футбольной лиги (НФЛ) Робом Гронковски в популярную игру HORSE.

По ее условиям, один из участников выполняет броски с необычных мест или необычным образом, а другой должен в точности повторить их. В одном из эпизодов Шак набросил себе мяч от щита и уложил «круглого» сверху. Правда, при этом не рассчитал силы и собственный вес, из-за чего кольцо просто оторвалось. «Game over! Game over!» — закричала на заднем женщина то ли от восторга, то ли от ужаса, что испорчен инвентарь.

Отметим, что О’Нилу не впервой отрывать баскетбольные кольца — дважды он проделывал подобный «трюк» во времена профессиональной карьеры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетболист Винс Картер, сыгравший в НБА в четырех десятилетиях, завершил карьеру.

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