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Спорт

Один на один: легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» показал редкие кадры с погибшим Брайантом (видео)

20:38 13 мая 2020
Шакил О'Нил и Коби Брайант
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной лиги (НБА) Шакил О’Нил поделился редким видео, записанном на одной из тренировок «Лос-Анджелес Лейкерс». На нем Шак сошелся один на один с Коби Брайантом, и, надо сказать, 216-сантиметровый центровой не дал спуску атакующему оппоненту, который ниже его на 18 сантиметров.

«Как думаете, кто победил?» — оставил О’Нил ироничную подпись под роликом.

Отметим, что О’Нил и Брайант выступали за «Лейкерс» с 1996-го по 2004 год. За это время «озерные» трижды стали чемпионами НБА — в 2000-м, 2001-м и 2002-м. И если Коби всю карьеру провел в Лос-Анджелесе, еще дважды став чемпионом (в 2009-м и 2010-м), то Шакил после ухода из «Лейкерс» в 2004-м завоевал чемпионский перстень лишь однажды — в 2006-м с «Майами Хит».

Напомним, что Коби Брайант вместе со своей дочерью Джианной разбился на вертолете 26 января. Проститься с легендой на домашнюю арену «Лос-Анджелес Лейкерс», «Стэйплс-Центр», пришли более 20 тысяч фанатов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда НБА прислал вдове Коби Брайанта торт на день рождения погибшей дочери.

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