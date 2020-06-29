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Происшествия

В Одессе мужчина забрызгал газом правоохранителей прямо в отделе полиции: подробности и фото

13:55 29 июня 2020
Газовый баллончик

Утром в понедельник, 29 июня, в Одессе мужчина зашел в Суворовское отделение полиции и забрызгал находившихся там правоохранителей из газового баллончика. Ранее в Ровенской области пьяный водитель натравил на остановившего его полицейского своего алабая.

Как сообщают в отделении, нетрезвый 39-летний одессит был настроен на ссору и нецензурно бранился. А когда его попросили покинуть помещение, распылил баллончик с веществом раздражающего действия — полицейские получили химические ожоги глаз.

Мужчину задержали и вызвали в Суворовское отделение следственно-оперативную группу. А пострадавших полицейских отправили в больницу.

По факту насилия в отношении работников правоохранительного органа начато производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Первомайске Николаевской области пьяный дебошир напал на патрульных, которые приехали на вызов по поводу драки двоих местных жителей. У лейтенанта полиции — перелом носа.

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