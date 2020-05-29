Происшествия

Полицейский подстрелил мужчину, который спустил на него алабая: детали происшествия на Ровенщине (видео)

В четверг, 28 мая, в городе Вараш Ровенской области полицейские остановили авто «Mazda 6», водитель которого был нетрезв. Он оказал правоохранителям сопротивление. Ранее полицейские в Одессе подстрелили бойцовскую собаку.

Как сообщает Нацполиция Ровенской области, водитель машины отказался выполнять законные требования полицейских предъявить документы. Вместо этого он направился к 35-летнему жителю Вараш, который спустил на правоохранителей своего пса алабая.

Собака набросилась на сержанта полиции, но тот выстрелом ранил пса в лапу. Тогда водитель и владелец животного напали на полицейского, били его и пытались отобрать табельное огнестрельное оружие.

Сержант выстрелил в ногу владельцу собаки, а водитель авто с места происшествия скрылся. Хозяину пса полицейские смогли надеть наручники только после того, как применили слезоточивый газ.

Владелец собаки и полицейский госпитализированы. Угрозы их жизни нет.

Вскоре правоохранители задержали и второго нападавшего. Оказалось, что его ранее судили за грабеж, разбой и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее сообщалось, что появилось видео перестрелки в Броварах.

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