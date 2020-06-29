Украина стала испытательным полигоном для медиаоружия РФ, — Валерий Калныш

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В интервью «ФАКТАМ» командующий Военно-морскими силами Украины в 2014—2016 годах вице-адмирал Сергей Гайдук рассказал о том, как, используя медиаресурсы, Россия многие годы манипулировала сознанием людей в Крыму и на Донбассе, что закончилось аннексией полуострова и войной на востоке Украины. Журналист и политический обозреватель Валерий Калныш считает, что наша страна стала испытательным полигоном для медиаоружия РФ, интернет-технологий и стратегий по расколу общества. «Мы на передовой, — написал он на своей странице в Facebook. — И без того нервное, фрустрированное, растерянное общество Россия сделала подопытным, разогревая конфликты на теме языка, войны, религии, смерти, ценностей, территорий, внешнеполитического вектора».

«Выходные, время для книг.

Сегодня поговорим про новую книгу Питера Померанцева — «Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності». Померанцев продолжает разбираться с новой медийной реальностью в мире, где общим местом стало говорить о десакрализации фактов в новостях, смерти «объективной» журналистике, победе постправды над правдой. Об этом и рассказывает Померанцев на примере редакций, журналистов, пиарщиков, гражданских активистов отовсюду: США, Эквадор, Украина, Мексика, Филиппины, Китай (кстати, про него совсем мало почему-то)…

В слегка путанной структуре книги он пытается решить и вторую задачу. Вплести в контекст новой медийной реальности историю своего отца, Игоря Померанцева, известного писателя и обозревателя ВВС. Через эту историю он пытается установить связь между той реальностью, когда Запад, полагаясь на точную, сбалансированную информацию боролся с невежеством и ложью, в которой жил СССР. Нынешняя реальность, как оказалось, не очень сильно отличается от той, старой, «совковой».

Померанцев рассказывает о том, почему люди снова начали верить в «теории заговоров»; как государства, якобы дистанцируясь от ботоферм, на самом деле контролируют их; как по сообщениям в соцсетях можно предугадать готовность людей к протесту. Отдельно он рассказывает о том, как этот новый медийный мир используют политики. Например, очень четко прописана мысль, что «популизм» — это не идеология, а временная технология, действующая только на период выборов. А идеологии, если уж на то пошло, закончились. Их больше нет. Сейчас они влияют на электорат как будто эхо — издалека, звук, в котором ты слышишь что-то знакомое, но не особо тебя побуждающее к действию.

Главную роль в размывании демократии, дискредитации рационального, здравого образа поведения, когда, например, политик отвечает за сказанное, британский журналист возлагает на Россию. Не найдя сил и ума стать в реальности сверхдержавой, РФ, через глобальную сеть пропагандистских СМИ — RT и Sputnik — решило создать образ сверхдержавы. Но это не единственная задача. Опять же, не найдя себе место в приличном обществе, РФ решило разрушить это самое общество, поселив в нем вражду, подогревая противоречия, углубляя раскол по самым важным вопросам западного мира, играя при этом, одновременно, за обе стороны. Тут РФ использует ботофермы и прочие ресурсы, позволяющие играть с человеческим сознанием с помощью соцсетей. Боту, а главное — наполняющего его аккаунт «оператора», все-равно за что или против чего бороться. Он может быть как сторонником миграции сирийцев в ЕС, так и противником. Все зависит от характера заказа и политической конъюнктуры. И когда таких ботов много, и шагают они по указке Кремля в одном направлении, у человека постороннего, но интересующегося, начинает складываться впечатление о «тренде», что таково «общественное мнение», и он начинает сам разделять этот главенствующий тренд или, как минимум, считать «что и такая точка зрения заслуживает внимания».

Очень много Померанцев пишет про Украину, откуда он родом. Из Харькова. Мы, по его мнению (которое я полностью разделяю), стали испытательным полигоном для медиаоружия РФ, интернет-технологий и стратегий по расколу общества. Мы на передовой. И без того нервное, фрустрированное, растерянное общество Россия сделала подопытным, разогревая конфликты на теме языка, войны, религии, смерти, ценностей, территорий, внешнеполитического вектора.

Кремль ударил со всех стволов. Тут тебе и каналы Медведчука (о них Померанцев не пишет, это мое развитие высказанного им в книге), которые убивают «факт» как базовую единицу для принятия решения в нормальном обществе, заменяя его постоянным транслированием «мнения», сформулированного в угоду Медведчуку и его российских кураторов. Тут тебе и соцсети, с группами по интересам. Тут тебе и фейковые «партии», транслирующие необходимые тем же кураторам нарративы. А мы, зная и видя все это, ничего не можем сделать. Поскольку у нас демократия и свобода слова.

И вот в Украине столкнулось две силы. С одной стороны, злобная, манипулятивная, циничная антиукраинская «новая волна» в лице контролируемых телеканалов бывшего лидера СДПУ (о), «ботофермы из Ольгино» (если смотреть глобально), политики и искусственно надутые «комментаторы» и объяснители «общественного мнения», типа Спивака и Пальчевского. Их цель уничтожить страну, государственность и субъектность как таковую. И если не захватить территорию, то добиться прихода к власти максимально лояльных Кремлю, идеи «русского мира» политиков.

С другой, держащиеся за старые правила объективной журналистики немногочисленные медиа, действующие при поддержке грантовых общественных организаций и проукраинских политических сил, которые, правда, не стыдятся показываться в эфирах каналов Медведчука (большинство таких объясняет это желанием «правильно повлиять на аудиторию»). Их цель попытаться построить новую модерную Украину или, в крайнем случае, не растерять нынешнюю. Иногда прогрессивные, казалось бы, медиа стараются дистанцироваться от гражданской повестки, стыдливо рассказывая о том, что им интересен бизнес, правда, совсем не думая о том, удастся ли им строить этот самый бизнес в потерянной стране.

Государство стоит в стороне. Но время от времени бьет по рукам уж совсем зарвавшихся и перешедших «красную линию», за которой начинается посягательство на национальную безопасность в том виде, в котором ее сейчас понимает власть".

Ранее в интервью «ФАКТАМ» бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал об изощренных технологиях информационной войны России против Украины.



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