Украина

К захвату Херсонской области Путин не готов, но есть другая угроза, — генерал Маломуж

Россия из-за нехватки воды в Крыму в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область Украины. Об этом в интервью телеканалу «Дом» заявил бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. Американский военный подчеркнул, что полуостров очень важен для Москвы, так как с портов оккупированного Крыма российские корабли с техникой и военными отправляют на войну в Сирию и Ливию. Действительно ли нас ожидает очередной виток российской военной агрессии и можно ли избежать вторжения? Об этом «ФАКТЫ» беседовали с бывшим главой Службы внешней разведки Украины (2005 — 2010) Николаем Маломужем.

«Объектами агрессии Кремля могут стать страны Прибалтики и Польша»

— В перспективе, может быть, Путин и планирует захватить Херсонскую область, но в ближайшее время — вряд ли, — считает Николай Маломуж. — Я думаю, что сейчас президент России планирует задействовать другие рычаги для влияния на Украину — это политика, экономика, информационная война. Но военная операция против нашей страны сейчас не реальна.

— Что может сдерживать Путина от военного наступления?

— Сегодня он не готов к этому стратегически. С другой стороны, военная операция против Украины может еще больше подорвать авторитет России в мире. Потому что для нападения на нашу страну у них сейчас нет даже мотивации. Я часто общаюсь с нашими партнерами из Евросоюза, Канады, США, Японии — они все заявляют, что знают о том, что Россия совершила акт агрессии против Украины в 2014 году. И если Россия начнет активные боевые действия, даже в блоке НАТО говорят, что готовы разблокировать свой нейтралитет в отношении Украины. Потому что угроза с Востока будет не потенциальная, а уже реальная.

— Вы считаете, что НАТО будет готово помочь Украине в военном аспекте?

— Я общался с представителями руководства НАТО. Мне говорят: если начнется открытая военная агрессия, они готовы разместить свои военные корабли в Черном море. Это будет хорошее средство, направленное на сдерживание России. НАТО также может разместить контингент на границе Украины с РФ. И в случае продвижения российских войск вглубь нашей страны, задействуют свои военные силы. Но это крайняя мера на случай, если Путин решится на военную операцию против Украины.

— Для чего НАТО заступаться за страну, которая не является членом их военного блока?

— Потому что там понимают: следующими объектами агрессии Кремля могут стать и члены НАТО, такие как страны Прибалтики, Польша…

— Почему же тогда не заступились за нас в 2014 году?

— Россия при агрессии против Украины использовала скрытый формат. Официально же они с нами не воюют. И Крым, с их слов, не захватывали — был референдум. И в Донецке и Луганске у них «ополченцы» воюют. А если в открытую введут войска на нашу территорию, уже не смогут рассказывать сказки миру, что «их там нет».

Открытое нападение на Украину — это будет уже глобальная военная конфронтация. Запад может усилить свои санкции против России, что повлечет перекрытие всех финансовых систем и потоков — в том числе лично руководства России — в общей сложности на триллионы долларов. Это будет фактически деградация РФ. Думаю, что Путин не самоубийца, чтобы отважиться на такой шаг.

«Путин может инициировать досрочные выборы президента в Украине»

— Кремль против Украины будет действовать более изощренно, — продолжает Николай Маломуж. — Условия для этого есть. В Украине существуют определенные пророссийские силы. В связи с этим в Кремле могут рассматривать сценарий по организации досрочных выборов в Верховную Раду. И даже по досрочным выборам президента, выдвинув своего кандидата.

— Вы думаете, что Путин может попытаться в Украине инициировать досрочные выборы президента? Как это возможно?

— Это очень сложная схема. Но я знаю все ее нюансы. Тут целый комплекс мероприятий, создающий для перевыборов определенные условия. Например, резкое падение экономики, которое повлечет за собой обнищание людей. Могут возникать противостояния на любом грунте: национальном, радикальном. Это все — громадная комплексная работа, которая сейчас проводится по Украине.

Меня часто спрашивают: как вы тогда, после начала российской военной агрессии в 2014 году, сумели сохранить страну? И я отвечаю: нам удалось создать гармоничное общество — была консолидация, а не разъединение, мы вышли на новые ориентиры экономики.

Нельзя пассивно смотреть на то, как Путин пытается воплотить свои планы по Украине. Мы должны создавать такие условия, чтобы этим планам не суждено было сбыться. Если же станем только жаловаться на то, что на нас нападают, то Путин победит.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Украина направила России ноту протеста из-за парадов на временно оккупированных территориях .

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