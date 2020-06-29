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Три четверти россиян против "обнуления" сроков Путина на посту президента, — данные опроса

В России, где проводят голосование за внесение поправок в Конституцию, большинство участников соцопроса (76 процентов), который проводила группа Белановского, не поддерживают «обнуление» сроков президента Владимира Путина.

Как пишет «Форбс», доли собирающихся голосовать «за» и «против» поправок практически одинаковы — соответственно 28% и 32%. Большинство респондентов — 60% - заявили, что примут участие в голосовании, 15% не собираются в нем участвовать, а 25% участников опроса затруднились с ответом.

Отмечается, что сумма голосов в опросе может превышать 100%, поскольку разрешалось выбрать несколько пунктов о мотивах голосования:

В частности, 48% респондентов поддерживают все решения Путина, 40% ответили, что им нравятся некоторые поправки, а еще 30% сообщили, что они поддерживают «обнуление» сроков президента.

Голосующим против в основном не нравятся некоторые поправки — так ответили 63% респондентов, а 58% не согласны с «обнулением».

Среди тех, кто не будет участвовать в голосовании, 55% считают, что результат и так предопределен, и еще 35% бойкотируют плебисцит.

За «обнуление» сроков действующего президента готовы проголосовать лишь 24% процента опрошенных — 76% выступают против. За поправки, расширяющие полномочия президента и властей, готово проголосовать меньшинство респондентов. Исключение — поправка о необязательном исполнении Россией международных договоров («за» 64%). Прочие поправки, относящиеся к этой категории, одобряют от 41% до 19% респондентов.

Опрос проводился с 18 по 24 июня 2020 года. Для него разработали анкету из двух блоков. Первый был посвящен общему отношению к плебисциту, второй — к конкретным поправкам. Опрос проводился по телефону колл-центром BCG Group. Всего было опрошено 1267 человек. Статистическая ошибка с вероятностью 95% не превысила 2,8%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оккупанты проводят в Крыму голосование по поправкам в российскую Конституцию, а местных учителей обязали вести учет проголосовавших родителей и родственников школьников.



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