Украина

Строгий контроль: в Крыму учителей заставили собирать данные о поддержке родителями поправок Путина в Конституцию РФ

В оккупированном Крыму, где уже несколько дней проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ, основной из которых является поправка об обнулении президентских сроков Путина, ведется строгий учет отдавших свой голос.

Источник «ФАКТОВ» из Крыма прислал фото из телефона жены, которое она получила в «Вайбере» от группы класса своей дочери.

Ссылаясь на управление образования, родителей просили сообщить, сколько человек уже отдали свои голоса, включая всех родственников.

Напомним, в России и аннексированном Крыму с 25 июня по 1 июля проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. В реальности россияне голосуют за обнуление президентских сроков, что позволит президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года. Закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации, подписан Путиным и одобрен Конституционным судом России.

А вот чиновникам оккупированного Донбасса нужно ехать на территорию России, чтобы проголосовать за обнуление сроков Путина.

В МИД Украины заявили, что кампания по поправкам в российскую Конституцию не повлияет на незаконность оккупации Крыма с точки зрения международного права.

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