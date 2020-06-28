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Строгий контроль: в Крыму учителей заставили собирать данные о поддержке родителями поправок Путина в Конституцию РФ
В оккупированном Крыму, где уже несколько дней проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ, основной из которых является поправка об обнулении президентских сроков Путина, ведется строгий учет отдавших свой голос.
Источник «ФАКТОВ» из Крыма прислал фото из телефона жены, которое она получила в «Вайбере» от группы класса своей дочери.
Ссылаясь на управление образования, родителей просили сообщить, сколько человек уже отдали свои голоса, включая всех родственников.
Напомним, в России и аннексированном Крыму с 25 июня по 1 июля проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. В реальности россияне голосуют за обнуление президентских сроков, что позволит президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года. Закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации, подписан Путиным и одобрен Конституционным судом России.
А вот чиновникам оккупированного Донбасса нужно ехать на территорию России, чтобы проголосовать за обнуление сроков Путина.
В МИД Украины заявили, что кампания по поправкам в российскую Конституцию не повлияет на незаконность оккупации Крыма с точки зрения международного права.134
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