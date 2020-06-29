26.55 / 26.74 29.64 / 30.00
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Блоги

Для многих детей в ОРДЛО украинский универ — единственный шанс свалить от сепаров-родителей, — Виталий Дейнега

16:02 29 июня 2020
Виталий Дейнега

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», абитуриентам из оккупированного Крыма и неподконтрольных Украине районов Донбасса разрешили поступать в украинские вузы, не сдавая ВНО. Известный волонтер и основатель проекта «Вернись живим» Виталий Дейнега считает такое решение однозначно правильным. Своими аргументами он поделился на странице в Facebook.

Напомним, президент Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект, который должен упростить поступление в вузы абитуриентам из ОРДЛО.

Фото: facebook.com/deynega

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кристина

Жена депутата Николаевского облсовета найдена мертвой с огнестрельным ранением головы (фото)

Пробка на выезде из Одессы

Туристы разъезжаются по домам: под Одессой образовалась многокилометровая пробка (фото, видео)

Путин

Три четверти россиян против "обнуления" сроков Путина на посту президента, — данные опроса

Зеленский

Число украинцев, не одобряющих действия Зеленского, впервые превысило число его сторонников, — данные опроса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер