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Для многих детей в ОРДЛО украинский универ — единственный шанс свалить от сепаров-родителей, — Виталий Дейнега

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», абитуриентам из оккупированного Крыма и неподконтрольных Украине районов Донбасса разрешили поступать в украинские вузы, не сдавая ВНО. Известный волонтер и основатель проекта «Вернись живим» Виталий Дейнега считает такое решение однозначно правильным. Своими аргументами он поделился на странице в Facebook.

Напомним, президент Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект, который должен упростить поступление в вузы абитуриентам из ОРДЛО.

Фото: facebook.com/deynega



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