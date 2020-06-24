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Зеленский просит Раду срочно упростить поступление в вузы абитуриентам из ОРДЛО
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект № 3734, который расширяет возможности для поступления в вузы абитуриентам с оккупированных территорий. При этом на КПВВ Донбасса скапливаются огромные очереди — многие жители ОРДЛО хотят въехать на подконтрольную Украине территорию.
Как говорится в пояснительной записке, размещенной на сайте Верховной Рады, документ предусматривает для жителей ОРДЛО поступление по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, проживающих на временно оккупированной территории, во все высшие учебные заведения.
Сейчас поступление по квоте в уполномоченные вузы предусматривается лишь для абитуриентов, которые проживают на временно оккупированной территория АР Крым и города Севастополя.
Как сообщалось ранее, Зеленский считает, что необходимо неотложно провести судебную реформу.
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