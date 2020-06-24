26.55 / 26.74 29.74 / 30.16
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский просит Раду срочно упростить поступление в вузы абитуриентам из ОРДЛО

17:39 24 июня 2020
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект № 3734, который расширяет возможности для поступления в вузы абитуриентам с оккупированных территорий. При этом на КПВВ Донбасса скапливаются огромные очереди — многие жители ОРДЛО хотят въехать на подконтрольную Украине территорию.

Как говорится в пояснительной записке, размещенной на сайте Верховной Рады, документ предусматривает для жителей ОРДЛО поступление по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, проживающих на временно оккупированной территории, во все высшие учебные заведения.

Сейчас поступление по квоте в уполномоченные вузы предусматривается лишь для абитуриентов, которые проживают на временно оккупированной территория АР Крым и города Севастополя.

Как сообщалось ранее, Зеленский считает, что необходимо неотложно провести судебную реформу.

39

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

лукашенко путин

Лукашенко отказался становиться рядом с Путиным во время парада: в сеть попало любопытное видео

Ситуация страшная: Шмыгаль оценил последствия непогоды на Прикарпатье (видео)

Ситуация страшная: Шмыгаль оценил последствия непогоды на Прикарпатье (видео)

Парад в Донецке

Без масок и в форме НКВД: боевики насмешили военными парадами в захваченных Донецке и Луганске (фото)

Огнен Вукоевич с бывшей супругой

Экс-звезда «Динамо» развелся с женой после громкого скандала (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер