Зеленский просит Раду срочно упростить поступление в вузы абитуриентам из ОРДЛО

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект № 3734, который расширяет возможности для поступления в вузы абитуриентам с оккупированных территорий. При этом на КПВВ Донбасса скапливаются огромные очереди — многие жители ОРДЛО хотят въехать на подконтрольную Украине территорию.

Как говорится в пояснительной записке, размещенной на сайте Верховной Рады, документ предусматривает для жителей ОРДЛО поступление по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, проживающих на временно оккупированной территории, во все высшие учебные заведения.

Сейчас поступление по квоте в уполномоченные вузы предусматривается лишь для абитуриентов, которые проживают на временно оккупированной территория АР Крым и города Севастополя.

Как сообщалось ранее, Зеленский считает, что необходимо неотложно провести судебную реформу.



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