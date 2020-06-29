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На Буковине, наиболее пострадавшей от коронавируса, решили смягчить карантин с 1 июля: что будет разрешено
В Черновицкой области, которая в лидерах по числу заболевших COVID-19, с 1 июля собираются смягчить карантин. Послабления коснутся транспорта, ресторанов, спортплощадок и спортзалов.
Как сообщает Черновицкая облгосадминистрация, с 1 июля в пределах области будут восстановлены пассажирские перевозки. Пока что останется в силе запрет на пребывание в транспорте без маски и на перевозку стоящих пассажиров (в автобусе/маршрутке пассажиров должно быть не больше, чем мест для сидения).
Рестораны смогут работать при условии, что в зале находится не более десяти человек (вне зависимости от площади).
Также в области разрешили возрождать спортивную сферу. Откроются спортплощадки, стадионы, крытые залы. В спортзале одновременно должны находиться не более 10 человек. Такое же требование предъявляется и к групповым тренировкам на свежем воздухе (до десяти тренирующихся одновременно).
Напомним, за последние сутки — по состоянию на утро 29 июня — в Украине выявили 646 новых случаев коронавируса. 63 случая подтвердили в Черновицкой области. По общему числу заболевших с начала эпидемии Черновицкая область входит в первую тройку: 4745 человек.
Минздрав назвал 13 регионов, которые не соответствуют показателям для ослабления карантина. В «красный» список вошли Киев и область, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.82
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