Общество и люди

Что делать, если вам прислали штраф за нарушение ПДД, которое вы не совершали

После того как в Украине с 1 июня запустили систему видеофиксации нарушений правил дорожного движения (пока она фиксирует превышение лимита скорости), в сети стали появляться истории о том, что люди получают «письма счастья» с протоколами о нарушениях, которые они не совершали. Вероятно, речь идет об автомобилях-двойниках. Об одном из таких случаев в Facebook написал Максим Захарченко: «16 июня получил „письмо счастья“ в котором было указано, что автомобиль с моими номерами 01.06.20 в 00:52 на трассе Киев — Одесса (в районе Глевахи) превысил скорость на 45 км/час. Я очень удивился, ведь в то время я мирно спал дома, мое авто стояло во дворе на стоянке. К сожалению, это может подтвердить только моя жена. На сайте https://bdr.mvs.gov.ua, введя номер авто и водительского удостоверения, я выяснил, что еще и 15.06.20 (через две недели) в 00:31 на том же месте было зафиксировано еще одно превышение скорости на 42 км/час автомобилем с моими номерами. Я в то же время также находился дома, но есть свидетели, которые могут подтвердить, что авто стояло у дворе на стоянке. А еще на сайте https://policy-web.mtsbu.ua я нашел страховой полис, который выписан на авто такой же марки с моими номерами, но другой VIN-код и другая страховая компания. Я обратился в полицию, они зарегистрировали это правонарушение». «ФАКТЫ» решили разобраться, что делать автомобилистам, получившим протокол о нарушении, которое совершено водителем автомобиля-двойника.

— Нужно обратиться к нам с заявлением, — сказал «ФАКТАМ» первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. — Такой протокол будет отменен, а автомобиль-двойник — передан в розыск.

Немного позже Алексей Белошицкий написал на своей странице в Facebook о ситуации, в которую попал Максим Захарченко: «Мы проверили и взяли в работу эту информацию, а на поиски двойника были ориентированы патрульные экипажи. Сегодня (25 июня. — Авт.) патрульные полицейские нашли этот автомобиль в Белой Церкви. Во время проверки документов обнаружили признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства, а именно: регистрационный документ изготовлен в кустарных условиях и не отвечает любому образцу на территории Украины. Водитель задержан, автомобиль изъят.

Отмечу, что система автоматической фиксации нарушений ПДД — это также дополнительный инструмент обнаружения таких видов правонарушений. Автомобили-двойники будут попадать в ориентировки, и их будут обнаруживать! В скором времени камер станет больше — будет еще лучше.

Конечно, первые постановления мы отменили", — написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины.

С вопросом о том, что делать автомобилисту, получившему уведомление о штрафе за чужое нарушение, «ФАКТЫ» обратились к юристу Юрию Пустовойтенко.

— Владельцу легального автомобиля, в адрес которого поступают чужие штрафы, следует оспаривать каждое постановление до тех пор, пока автомобиль-двойник не будет найден правоохранителями, — говорит юрист. — Для отмены штрафов придется обратиться с заявлением в патрульную полицию, которая вынесла постановление об административном правонарушении, написать заявление о фиксации автомобиля-двойника, приложить фотографии и другие доказательства того, что постановление вынесено неправомерно.

— Какой, по-вашему, самый надежный путь избежать получения чужих штрафов?

— Единственный вариант избавиться от чужих штрафов — провести перерегистрацию автомобиля и получить другие номерные знаки. Перерегистрация с заменой госномера и техпаспорта обойдется в 1150 гривен. Но и это действие не обезопасит от появления двойников в дальнейшем.

Если вам пришли штрафы за нарушения, совершенные автомобилем-двойником, номер, марка и модель которого, как у вашей машины, придется их оспаривать в суде. Для этого нужно будет собирать справки — например, что в том момент вы были в отпуске или на работе.

К сожалению, суды практически не прислушиваются к этим аргументам. К тому же недавно палата судей приняла решение, что протест должен быть платным — 420 гривен. И неизвестно, сколько времени займет судебный процесс.

Как проверить, не является ли автомобиль двойником? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к автоэксперту Роману Николаенко.

— При покупке автомобиля нужно, прежде всего, обращать внимание на его цену, — говорит автоэксперт. — Двойники обычно продаются на 30−40 процентов дешевле, чем их юридически чистые собратья, ведь продавцу надо побыстрее сбыть машину. Еще один повод задуматься, если продавец не снимает авто перед продажей с учета, а предлагает сделать это позже или ездить на машине по доверенности.

Дело в том, что двойник — это всегда подделка. Полицейский на дороге может и не заметить, что документы фальшивые, но при проверке непосредственно в сервисном центре МВД обман обязательно вскроется. Если машина дорогая и вы решили взять подержанную модель, то лучше обратиться к эксперту-криминалисту и за 200−250 гривен заказать экспертизу авто, подтвержденную официальным документом. Экспертиза докажет, что машина легальна, что у нее не перебиты номера в салоне и под капотом, что госномер настоящий. Конечно, это дополнительные траты, но они могут вас уберечь от потери чего-то большего.

Порой можно обнаружить, что у вашей машины есть двойник, просто встретив на дороге ее клон или увидев объявление о продаже «вашего» автомобиля, которое вы не давали. Чужие штрафы или документы от исполнительных служб — это тоже «звоночек» о проблемах с легальностью вашего авто.

— Что делать, встретив на дороге двойника своего автомобиля?

— Если вы случайно увидели авто-двойник, а при этом ваша машина приобретена официально и вы уверены в ее законном оформлении, постарайтесь как можно быстрее подать заявление в полицию с описанием ситуации. По возможности приложите подтверждение с видеорегистратора. Это необходимо, чтобы обезопасить вас, ведь при определенных обстоятельствах именно дубль-машину могут узаконить, а вашу снять с учета.

Подумайте дважды, собираясь купить двойника, соблазнившись его низкой ценой. Ведь сопутствующие расходы на узаконивание и штрафы могут в сумме со стоимостью машины намного превысить цену нового автомобиля из салона. К тому же вы рискуете потерять и машину, и все вложенные в нее деньги без права вернуть хотя бы что-то.

Ранее автоэксперт Роман Николаенко рассказал, какими способами водители пытаются обмануть систему видеофиксации нарушений ПДД и насколько действенны такие ухищрения.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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