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Ободок с маской – хит сезона: новые тренды в головных уборах (фото)
Лето в разгаре. И, несмотря на непростые испытания, которые выпали в этом году на долю человечества, женщины, как и прежде, хотят выглядеть стильно. Атрибутом новых реалий стала маска. Но, оказывается, и ее можно органично и очень стильно вписать в свой наряд. Если, к примеру, сочетать с ободком. Лето — время панам и соломенных шляпок. В этом сезоне они имеют свои особенности, и эту красоту обязательно нужно успеть поносить и в мегаполисе, и на природе. И, конечно, если посчастливится, на море! Пандемия учит нас ценить каждый момент жизни.
О новых тенденциях в моде «ФАКТАМ» рассказала лондонский дизайнер головных уборов Мария Жеребцова.
— В Лондоне, где я живу, ввели обязательное ношение масок в публичных местах и транспорте, — рассказывает Мария Жеребцова. — Многие пользуются одноразовыми медицинскими, но все больше людей носит красивые тканевые, вписывая в свой стиль. Большинство масок сделаны из хлопка с эластичными петельками, которые крепятся за уши. С принтами и цветочками, с рюшами и большими бантами на макушке — самые разные. Такие маски практичные, так как их можно стирать. Также делают маски из джерси. Но мои фавориты — маски из натурального шелка, часто с декором из кружева. Их можно только обрабатывать паром, особенно если на них вышивка, но шелк — материал дышащий, что спасает в жару. В маске несколько слоев. Она крепится либо на резинке, либо на вельветовых завязках. Маски прекрасно сочетаются с ободками и шляпами, но непосредственно к ним не крепятся, а вот в осенне-зимней коллекции головных уборов добавлю крепление. Пандемия стала по-настоящему стихийным глобальным событием, с которым мы еще долго будем привыкать жить. Но мода, как видите, не осталась в стороне.
— Какие новые тренды она предлагает?
— Ободок с маской — хит сезона. Я создаю комплект из одной ткани или в одной стилистике. Получается очень интересный летний образ. Мне кажется, сейчас люди особенно стремятся к красоте и радости. А одежда способна влиять на настроение. Маски можно подбирать как к наряду, так и к аксессуарам. Не бойтесь фантазировать и экспериментировать!
— А какие шляпки сейчас в моде?
— Все ищут положительных и оптимистичных эмоций, поэтому сейчас время очень ярких шляп в жизнерадостной палитре всех цветов радуги. Мой специальный проект, который я готовила в этом году на королевские скачки, называется «Эпоха ПроСВЕТления». Он посвящён переосмыслению мира после пандемии. Его главный лейтмотив — надежда на то, что как и в период Ренессанса, после темного, смутного времени придёт эпоха просветления. «Радужная» шляпка — творческая коллаборация с художницей Еленой Ложевской. И, конечно, популярны панамы. Ведь сейчас все больше людей заботятся о здоровье. Головной убор летом носится ведь не только для красоты, но и чтобы уберечь себя от пагубного воздействия солнечных лучей. Моя коллекция «Urban Safari» — это панамы ручной работы из эквадорской соломки, декорированные сценками сафари из эко-пайеток. Они создаются из переработанного пластика. Такие пайетки очень эффектные, и при этом мы заботимся об окружающей нас среде.
— Актуальны ли в декоре головных уборов банты?
— Да, большие — на шляпах. Также актуальны тесемки, которые завязываются бантом под подбородком.
— А что можно сказать насчет брошей в декоре?
— Это тонкий момент. Брошь должна смотреться уместно и продуманно. Просто приколоть любую — это может выглядеть грубо. Мне, например, нравятся винтажные украшения.
— В чем изюминка панам 2020 года?
— Традиционно панамы делают белыми или нейтральных оттенков. В этом году они разноцветные — голубые, бирюзовые, зеленые, желтые, розовые… Выбирайте оттенок, который вам по душе.
— Черный цвет для летних головных уборов уместен?
— Да, это классика, и многие отдают ему предпочтение.
— Какая форма шляп в моде?
— В тренде широкополые шляпы. Причем, поля актуальны очень широкие. Также популярны прямые поля и в то же время — мягкие, как в 70-х годы. А вот шляпки с совсем короткими, наверх завернутыми полями, не актуальны. При этом очень важно не только следовать трендам, но и позаботиться о том, чтобы шляпка вам подходила.
— Уместны ли этим летом платки?
— Мне кажется, они никогда не выйдут из моды. Сейчас популярен стиль бохо, поэтому платки актуальны. Востребованы и банданы. Каждый выбирает то, что подходит ему лично.
— Что посоветуете носить летом мужчинам?
— Соломенные панамы и тканевые, стеганные.
— Какую моду вы наблюдаете сегодня на улицах Лондона? Что изменилось в связи с пандемией?
— В Лондоне всегда был эклектичный стиль. Смелое смешение стилей можно увидеть и сейчас на каждом шагу. С момента пандемии весь мир снял высокие каблуки (последние исследования показывают, что на 60% увеличились продажи плоских балеток) и переоделся в удобную одежду.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?
— Найти свой уникальный стиль, который проявит вас как личность и добавит уверенности в движении вперёд!
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Фото из альбома Марии Жеребцовой30
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...