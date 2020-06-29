Ободок с маской – хит сезона: новые тренды в головных уборах (фото)

Гламур

Лето в разгаре. И, несмотря на непростые испытания, которые выпали в этом году на долю человечества, женщины, как и прежде, хотят выглядеть стильно. Атрибутом новых реалий стала маска. Но, оказывается, и ее можно органично и очень стильно вписать в свой наряд. Если, к примеру, сочетать с ободком. Лето — время панам и соломенных шляпок. В этом сезоне они имеют свои особенности, и эту красоту обязательно нужно успеть поносить и в мегаполисе, и на природе. И, конечно, если посчастливится, на море! Пандемия учит нас ценить каждый момент жизни. О новых тенденциях в моде «ФАКТАМ» рассказала лондонский дизайнер головных уборов Мария Жеребцова.

— В Лондоне, где я живу, ввели обязательное ношение масок в публичных местах и транспорте, — рассказывает Мария Жеребцова. — Многие пользуются одноразовыми медицинскими, но все больше людей носит красивые тканевые, вписывая в свой стиль. Большинство масок сделаны из хлопка с эластичными петельками, которые крепятся за уши. С принтами и цветочками, с рюшами и большими бантами на макушке — самые разные. Такие маски практичные, так как их можно стирать. Также делают маски из джерси. Но мои фавориты — маски из натурального шелка, часто с декором из кружева. Их можно только обрабатывать паром, особенно если на них вышивка, но шелк — материал дышащий, что спасает в жару. В маске несколько слоев. Она крепится либо на резинке, либо на вельветовых завязках. Маски прекрасно сочетаются с ободками и шляпами, но непосредственно к ним не крепятся, а вот в осенне-зимней коллекции головных уборов добавлю крепление. Пандемия стала по-настоящему стихийным глобальным событием, с которым мы еще долго будем привыкать жить. Но мода, как видите, не осталась в стороне.

— Какие новые тренды она предлагает?

— Ободок с маской — хит сезона. Я создаю комплект из одной ткани или в одной стилистике. Получается очень интересный летний образ. Мне кажется, сейчас люди особенно стремятся к красоте и радости. А одежда способна влиять на настроение. Маски можно подбирать как к наряду, так и к аксессуарам. Не бойтесь фантазировать и экспериментировать!

Ободок с маской – хит сезона

— А какие шляпки сейчас в моде?

— Все ищут положительных и оптимистичных эмоций, поэтому сейчас время очень ярких шляп в жизнерадостной палитре всех цветов радуги. Мой специальный проект, который я готовила в этом году на королевские скачки, называется «Эпоха ПроСВЕТления». Он посвящён переосмыслению мира после пандемии. Его главный лейтмотив — надежда на то, что как и в период Ренессанса, после темного, смутного времени придёт эпоха просветления. «Радужная» шляпка — творческая коллаборация с художницей Еленой Ложевской. И, конечно, популярны панамы. Ведь сейчас все больше людей заботятся о здоровье. Головной убор летом носится ведь не только для красоты, но и чтобы уберечь себя от пагубного воздействия солнечных лучей. Моя коллекция «Urban Safari» — это панамы ручной работы из эквадорской соломки, декорированные сценками сафари из эко-пайеток. Они создаются из переработанного пластика. Такие пайетки очень эффектные, и при этом мы заботимся об окружающей нас среде.

«Радужная» шляпка создаст жизнерадостное настроение

— Актуальны ли в декоре головных уборов банты?

— Да, большие — на шляпах. Также актуальны тесемки, которые завязываются бантом под подбородком.

— А что можно сказать насчет брошей в декоре?

— Это тонкий момент. Брошь должна смотреться уместно и продуманно. Просто приколоть любую — это может выглядеть грубо. Мне, например, нравятся винтажные украшения.

— В чем изюминка панам 2020 года?

— Традиционно панамы делают белыми или нейтральных оттенков. В этом году они разноцветные — голубые, бирюзовые, зеленые, желтые, розовые… Выбирайте оттенок, который вам по душе.

Сейчас в тренде яркие головные уборы

— Черный цвет для летних головных уборов уместен?

— Да, это классика, и многие отдают ему предпочтение.

— Какая форма шляп в моде?

— В тренде широкополые шляпы. Причем, поля актуальны очень широкие. Также популярны прямые поля и в то же время — мягкие, как в 70-х годы. А вот шляпки с совсем короткими, наверх завернутыми полями, не актуальны. При этом очень важно не только следовать трендам, но и позаботиться о том, чтобы шляпка вам подходила.

Панамки в стиле сафари смотрятся очень стильно

— Уместны ли этим летом платки?

— Мне кажется, они никогда не выйдут из моды. Сейчас популярен стиль бохо, поэтому платки актуальны. Востребованы и банданы. Каждый выбирает то, что подходит ему лично.

— Что посоветуете носить летом мужчинам?

— Соломенные панамы и тканевые, стеганные.

Мария Жеребцова: «Желаю найти свой уникальный стиль, который проявит вас как личность и добавит уверенности в движении вперед!»

— Какую моду вы наблюдаете сегодня на улицах Лондона? Что изменилось в связи с пандемией?

— В Лондоне всегда был эклектичный стиль. Смелое смешение стилей можно увидеть и сейчас на каждом шагу. С момента пандемии весь мир снял высокие каблуки (последние исследования показывают, что на 60% увеличились продажи плоских балеток) и переоделся в удобную одежду.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Найти свой уникальный стиль, который проявит вас как личность и добавит уверенности в движении вперёд!

Ранее стилист Ильяс Сахтара рассказал «ФАКТАМ» о самых модных платьях и других трендах наступившего сезона

Фото из альбома Марии Жеребцовой

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