- 21:53 Референдум "с кровью": на избирательном участке в России полицейские сломали руку "строптивому" журналисту
- 21:31 Дело о смертельном пожаре в одесском колледже направили в суд: эксперты заметили «странности»
- 21:29 "Воспитывали" ребенка вниз головой: вокруг детского дома на Днепропетровщине разгорелся скандал
- 21:13 Грубил Мэй, хамил Меркель и заискивал перед Путиным: Трамп оказался в центре скандала из-за телефонных бесед
- 21:07 Стал известен самый результативный футболист мира в XXI веке
- 20:52 "Число заболевших приближается к критической отметке": карантин во Львовской области продлили до 7 июля
- 20:39 Во Львове трех врачей обвиняют в смерти пациентки
- 20:21 Стихия накрыла Украину: вслед за Одессой "поплыли" Херсон и Николаев
- 20:16 В Киеве из-за анонимного звонка закрывали три станции метро на разных ветках
- 20:05 С 1 июля городская электричка в Киеве снова изменит маршрут
- 19:49 Скандально известную экс-судью Царевич, отбиравшую права у автомайдановцев, оправдали
- 19:31 В Украине заработали телефоны горячих линий вступительной кампании-2020
Все начинания будут удачными: гороскоп на на 1 июля для всех знаков зодиака
Среда, 1 июля, — удачный день для различных начинаний и принятия важных решений.
«ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные астрологические прогнозы для всех знаков зодиака, а сегодня предлагают вам гороскоп на на 1 июля.
Овен
Не стесняйтесь заявить о себе — проявляйте больше инициативы, принимайте участие в различных мероприятиях и совместных проектах. Это поможет поднять ваш авторитет и добиться неплохих результатов.
Телец
Звезды советуют проявить осторожность в решении финансовых вопросов, особенно если речь идет о довольно крупной денежной сумме.
Близнецы
Хороший день для налаживания деловых контактов, поиска работы — вы сумеете произвести должное впечатление на будущих работодателей или новых партнеров.
Рак
Старайтесь держать свои эмоции в узде, иначе рискуете поссориться со всеми вокруг. Ближе к вечеру ждите хороших известий.
Лев
Предстоит немало работы. Но рассчитывать на чью-либо подмогу не стоит — велик риск, что вам могут оказать медвежью услугу.
Дева
Спокойно реагируйте на критику, которая может прозвучать в ваш адрес. Вероятно, кто-то специально таким образом попытается выбить вас из колеи, не стоит давать им повод для радости.
Весы
Отличный и плодотворный день. Удастся преуспеть в решении даже самых сложных и запутанных вопросов. И на личном фронте все будет складываться наилучшим образом.
Скорпион
Во избежание каких-либо недоразумений следует рассчитывать только на собственные силы. Вероятен серьезный разговор с кем-то из близких, проявите терпение и понимание.
Стрелец
Старайтесь реально смотреть на вещи — это поможет избежать неверных шагов и убережет от финансовых потерь.
Козерог
Благоприятный день, сулящий неплохие перспективы. Благодаря присущей вам харизме и неординарному мышлению сумеете достигнуть многого.
Водолей
Начало дня потребует немалых затрат сил и энергии. Не исключено, что придется исправлять допущенные кем-то ошибки. Вечер готовит для вас приятный сюрприз или интересную встречу.
Рыбы
День богат на различные события и яркие эмоции. Не исключено получение заманчивого предложения. Приняв его, вам удастся кое-что изменить в своей жизни.
Хорошего вам дня!
Читайте также гороскоп на неделю и лунный календарь на 29 июня — 5 июля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Воспитывали" ребенка вниз головой: вокруг детского дома на Днепропетровщине разгорелся скандал (видео)
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...