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Все начинания будут удачными: гороскоп на на 1 июля для всех знаков зодиака

20:53 30 июня 2020
гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Среда, 1 июля, — удачный день для различных начинаний и принятия важных решений.

«ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные астрологические прогнозы для всех знаков зодиака, а сегодня предлагают вам гороскоп на на 1 июля.

Овен

Не стесняйтесь заявить о себе — проявляйте больше инициативы, принимайте участие в различных мероприятиях и совместных проектах. Это поможет поднять ваш авторитет и добиться неплохих результатов.

Телец

Звезды советуют проявить осторожность в решении финансовых вопросов, особенно если речь идет о довольно крупной денежной сумме.

Близнецы

Хороший день для налаживания деловых контактов, поиска работы — вы сумеете произвести должное впечатление на будущих работодателей или новых партнеров.

Рак

Старайтесь держать свои эмоции в узде, иначе рискуете поссориться со всеми вокруг. Ближе к вечеру ждите хороших известий.

Лев

Предстоит немало работы. Но рассчитывать на чью-либо подмогу не стоит — велик риск, что вам могут оказать медвежью услугу.

Дева

Спокойно реагируйте на критику, которая может прозвучать в ваш адрес. Вероятно, кто-то специально таким образом попытается выбить вас из колеи, не стоит давать им повод для радости.

Весы

Отличный и плодотворный день. Удастся преуспеть в решении даже самых сложных и запутанных вопросов. И на личном фронте все будет складываться наилучшим образом.

Скорпион

Во избежание каких-либо недоразумений следует рассчитывать только на собственные силы. Вероятен серьезный разговор с кем-то из близких, проявите терпение и понимание.

Стрелец

Старайтесь реально смотреть на вещи — это поможет избежать неверных шагов и убережет от финансовых потерь.

Козерог

Благоприятный день, сулящий неплохие перспективы. Благодаря присущей вам харизме и неординарному мышлению сумеете достигнуть многого.

Водолей

Начало дня потребует немалых затрат сил и энергии. Не исключено, что придется исправлять допущенные кем-то ошибки. Вечер готовит для вас приятный сюрприз или интересную встречу.

Рыбы

День богат на различные события и яркие эмоции. Не исключено получение заманчивого предложения. Приняв его, вам удастся кое-что изменить в своей жизни.

Хорошего вам дня!

Читайте также гороскоп на неделю и лунный календарь на 29 июня — 5 июля.

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