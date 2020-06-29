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Происшествия

Сильнейший ливень затопил Мариуполь, в городе остановлен весь электротранспорт (фото, видео)

19:12 29 июня 2020
мариуполь

Проливные дожди и грозы, как и обещали синоптики, сместились из западных в южные и восточные области Украины. Днем 29 июня сильнейший ливень обрушился на Мариуполь. Дождевая канализация не справлялась с потоком воды, и расположенные в низинах территории оказались затоплены.

Особенно сильно досталось Кальмиусскому району. Под путепроводом ушли под воду маршрутка и легковой автомобиль.

Как сообщает мариупольский сайт 0629, шквальный ветер ломал деревья и обрывал линии электропередачи. Ряд улиц остались без света. В городе пришлось остановить движение электротранспорта. На проспекте Металлургов дерево упало на машину, а еще несколько упавших тополей блокировали проезжую часть.

мариуполь

Сайт mrpl.city показал, как затопило крупный супермаркет в городе и подъезд жилого дома.

В Telegram-канал «Контакт-центр 1555» жители города жалуются на вырванные с корнем деревья и унесенные ветром мусорные контейнеры.

дерево

дерево

Напомним, в западных областях во время последнего ливня выпала 20-дневная норма осадков. 30 июня синоптики обещают дожди и в западных, и в южных областях, и в ряде центральных регионов.

Фото Єгор Фірсов/Facebook, dnews.dn.ua

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