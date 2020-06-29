Происшествия

К концу дня в понедельник, 29 июня, под Одессой, на территории Национального природного парка (НПП) «Тузловские лиманы», где недавно шторм выбросил на берег буровую платформу и гидрографическое судно, произошло настоящее побоище. Вернее, зверское избиение… руководства этого государственного заповедника.

По словам заместителя директора НПП, доктора биологических наук Ивана Русева, во время осмотра охранных территорий на него, а также на директора парка Ирину Выхристюк и начальника отдела охраны Виталия Димова «напала банда отморозков». Конкретнее — местный предприниматель Сергей Саченко вместе с супругой Светланой и группа их поддержки из некоего охранного агентства.

«Светлана ворвалась в машину нацпарка, где сидела и работала Ирина Выхристюк, избивала ее палкой и рвала ее волосы… Прорваться к машине нам было сложно, ее оцепили отморозки охранного агентства… Мы получили травмы, условно можно сказать терпимые, дали показания полиции, едем на судмедэкспертизу», — уточнил Русев.

Эта информация буквально взорвала соцсети, здесь высказываются общественные активисты, депутаты, простые жители. Под размещенной фотографией Ивана Русева с разбитым в результате избиения лицом написали: «Так выглядит отсутствие правоохранительных органов в Одесской области».

Как отмечает Виталий Устименко, руководитель всеукраинской общественной организации «Автомайдан», титушки разбили Ивану Русеву переносицу и сломали ребро. У Ирины Выхристюк — ушибы лица. Пострадал также инспектор НПП Виталий Димов.

«Сейчас они пишут очередное заявление и дают объяснения полиции. По предварительной информации, титушки имеют отношение к охранной фирме „Транс-Экспорт“ и работают по заказу семьи Саченко, которая претендует на завладение 30 гектарами территории национального парка», — констатирует Устименко, подчеркивая, что эти защитники природы и государственного парка подвергаются нападению не впервые.

«Безнаказанность порождает вседозволенность!!! Ну, сколько это может уже продолжаться!!!, — возмущена юрист Ирина Шапочкина. — Саченко втупую уничтожает биоресурсы нацпарка — полиция не усматривает в этом злого умысла! Сотни составленных инспекторами нацпарка протоколов, не единожды поврежденное имущество инспекторов и администрации нацпарка, множество заявлений о совершении Саченко и его подельниками преступлений на территории нацпарка — полиция в упор этого не замечает! Сегодня Саченко и его подельники напали и избили Ивана Трифоновича Русева, Ирину Выхристюк и инспектора нацпарка за осуществление ими их должностных обязанностей наперекор преступным интересам браконьеров! Что следующее должно произойти в НП „Тузловские лиманы“, чтоб полиция наконец-то вышла из анабиоза и пресекла преступную деятельность браконьера Саченко?! Убийство?! Национальная полиция Украины, где неотвратимость наказания, не говоря уже о превенции преступления?!»

Однако многие убеждены, что «если бы менты не были на стороне этих местечковых быков и хоть парочку из них посадили, давно этот беспредел прекратился бы».

«Невозможно даже представить какое- либо цивилизованное государство, в котором местная быдлота могла бы такое вытворять в государственном заповеднике с госадминистрацией и госинспекторами», — констатирует известная общественница Наталья Петропавловская.

В полиции данный инцидент не комментируют. Сделано только стандартное «официальное заявление»: «На месте работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о его правовой квалификации».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на территории парка «Тузловские лиманы» два десятка браконьеров устроили охоту.

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