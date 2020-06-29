26.55 / 26.73 29.65 / 29.98
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Остановить пандемию не удалось, распространение коронавируса ускорилось, — глава ВОЗ (видео)

22:20 29 июня 2020
пандемия

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ускоряется и в принципе не близка к завершению. Это констатировал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции 29 июня.

«Всем странам в ближайшие месяцы придется решать, как дальше жить с этим вирусом. Это новая норма. Многие страны ввели беспрецедентно жесткие меры, чтобы сдержать вирус. Это помогло замедлить распространение инфекции, но не остановило ее», — приводит заявление главы ВОЗ YouTube-канал CNBC Television.

По информации организации, с начала пандемии вирус заразил более 10 миллионов людей. Более 500 тыс. человек скончались.

«Мы все хотим, чтобы это закончилось. Но наша сложная реальность такова, что речь вообще не идет об завершении пандемии. Пандемия ускоряется. Все мы в этом надолго», — добавил Гебрейесус.

Тем временем американский CDC (Центр контроля и профилактики заболеваний) обновил список симптомов, которые могут указывать на заражение коронавирусом нового типа. В перечень от CDC добавились насморк (заложенный нос), тошнота, диарея. Теперь в списке 12 симптомов, и полный перечень включает повышенную температуру, кашель, одышку (проблемы с дыханием), лихорадку, боль в мышцах, головную боль, боль в горле, утрату чувствительности к вкусу и запаху.

Напомним, в Китае с 28 июня на жесткий карантин отправили полмиллиона человек. А в ВОЗ посчитали, что на разработку вакцины против COVID-19 понадобится 31 млрд долларов.

139

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пандемия

Остановить пандемию не удалось, распространение коронавируса ускорилось, — глава ВОЗ (видео)

удар кулаком

Под Одессой местные «предприниматели» с титушками избили руководителей Национального парка (фото 18+)

дорожка

"Логика не сработала": в сети смеются над дорожным ремонтом во Львове (фото)

Терминал аэропорта

Границы ЕС и Шенгенской зоны остались закрытыми для граждан Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер