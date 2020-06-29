Спорт

Умер знаменитый чемпион мира по боксу: он завершил карьеру в 26 лет по просьбе матери (фото, видео)

Икона панамского бокса, экс-чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Эрнесто Марсель умер в 72 года. Причиной смерти стал не COVID-19, а совокупность других заболеваний, главным из которых была болезнь Альцгеймера, сообщает notifight.com.

Знаменитый боксер по прозвищу «Эль Ньято» («Плоский нос») владел чемпионским поясом в 1972—1974 годах, четырежды успешно защищая свой титул.

Перед своим последним боем в феврале 1974 года с панчером из Никарагуа Алексисом Аргуэльо 26-летний Эрнесто пообещал маме, которая в каждом бою переживала за его здоровье, что завершит карьеру вне зависимости от результата встречи. И свое слово сдержал, победив соперника, который был выше его на 10 см и заработав за 15-раундовый бой рекордный гонорар в своей карьере — 80 тысяч долларов. «Плоский нос» стал один из немногих, кто ушел из большого бокса победителем.

Эрнесто Марсель (в центре) в компании легенд панамского бокса

Всего за карьеру Эрнесто Марсель выиграл 40 поединков (23 — нокаутом!), дважды завершил бои вничью и четырежды проиграв. За годы в профессиональном боксе панамец лишь раз побывал в нокауте, да и то в поединке с лучшим легковесом XX века Роберто Дураном, который как сообщается, несколько дней назад был госпитализирован с коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер тренер легендарного Мухаммеда Али Джимми Гленн.

Фото prensa.com

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