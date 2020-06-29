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Мир

Иран передал "черные ящики" со сбитого самолета МАУ во Францию

23:49 29 июня 2020
Крушение самолета МАУ в Ираине

«Черные ящики» сбитого в январе над Тегераном самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), Иран передал, как и предполагал премьер-министр Канады Джаистин Трюдо, во Францию.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иранские государственные СМИ.

О передаче «черных ящиков» во Францию рассказал военный прокурор Тегерана Голамабас Торки.

Он отметил, что один из бортовых самописцев был «физически поврежден», поэтому данные с него можно достать только при помощи современной технологии.

Сделать это самостоятельно, по словам прокурора, иранские эксперты не смогли, так необходимое для этого оборудование было невозможно приобрести из-за санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран — Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что власти Ирана до сих пор не взяли на себя международную ответственность за катастрофу. По его словам, Тегеран пытается доказать, что катастрофа произошла из-за человеческой ошибки. В то же время Украина настаивает, что говорить о причинах крушения самолета можно будет только после завершения расследования.

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