Украина

В аннексированном Крыму, где учителей заставили собирать данные о поддержке родителями маленьких крымчан поправок Путина в Конституцию РФ, участия в голосовании требуют от отправленного на принудительную психиатрическую экспертизу политзаключенного Сейтумера Сейтумерова.

Об этом «Крымской солидарности» сообщил адвокат Эдем Семедляев, посетивший своего подзащитного в психиатрической больнице Симферополя. «Его перевезли в психиатрическую больницу для прохождения принудительной стационарной психиатрической экспертизы 25 июня. Уже на следующий день с Сейтумеровым начали общаться врачи. В пятницу принесли ему бумагу для того, чтобы он высказал свое мнение по поводу голосования по изменениям в Конституции», — рассказал защитник.

По словам адвоката, политзаключенный отказался от участия в голосовании, однако медперсонал настаивал: «Он написал, что является политзаключенным, крымским татарином и гражданином Украины, и что не желает участвовать в каких-либо голосованиях, тем более в голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Это очень сильно возмутило сотрудников психиатрической больницы. Они попросили его переписать данное заявление без указания того, что он является политзаключенным и крымским татарином, но он категорически отказался, указав на то, что во всех заявлениях с момента ареста он это указывает и будет указывать в дальнейшем».

Сейтумер Сейтумеров был задержан в Бахчисарае в марте 2020 года. Он, а также двое его родственников — младший брат и дядя — были арестованы. Крымским татарам, как и многим другим, инкриминируют участие в организации Хизб ут-Тахрир, которую лишь в России называют запрещенной.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России власти разрешили жителям Донбасса голосовать за поправки к Конституции РФ, что в Украине назвали незаконным.

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