Не стали пожимать руки: Меркель и Макрон показали новое дипломатическое приветствие (видео)

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Несмотря на пандемию коронавируса канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон не сидели сложа руки, интенсивно проводя переговоры со всеми партнерами, в том числе и со своим украинским визави Владимиром Зеленский.

Но в понедельник, 29 июня, лидеры двух стран впервые встретились лично в резиденции немецкого правительства под Берлином.

И при этом продемонстрировали изменившийся дипломатический протокол: они не пожимали руки, они несколько раз с улыбкой поклонились друг другу.

На данную деталь обратило внимание издание Deutsche Welle.

Информационный ресурс напоминает, что попытки изменить традиционное рукопожатие предпринимались и ранее.

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон встретились впервые после начала пандемии. Кажется, дипломатический протокол вежливого приветствия несколько изменился? pic.twitter.com/Jjl3ShCmFk — DW на русском (@dw_russian) June 29, 2020

К примеру, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер на официальном мероприятии отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель, так как узнал, что через рукопожатие можно заразиться новым вирусом. Они оба засмеялись, и Меркель отвела руку, прежде чем сесть. Перестал пожимать руки коллегам и французский президент Эммануэль Макрон.

В то же время губернатор штата Небраска Джон Риккетс, чтобы не обижать окружающих, придумал свой способ приветствия — локтями. Именно таким образом он поприветствовал людей, которые с подозрением на коронавирус прошли карантин.

Еще одно необычное приветствие заметили в Иране. По Сети разлетелись видео, где двое друзей в масках здороваются, касаясь друг друга стопами ног.

В свою очередь, министр здравоохранения Нового Южного Уэльса в Австралии Бред Хаззард рекомендует вместо рукопожатий похлопывать друг друга по спине. А в Китае призывают жителей в знак приветствия демонстрировать традиционный жест — кулак в ладони.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пандемия коронавируса внесла коррективы не только в способ приветствия глав государств, но и в их стиль работы. Так, президенту Владимиру Зеленскому, супруга которого Елена получила положительный тест на COVID-19, назначили особый режим работы, который позволил ему выполнять должностные обязанности в «дистанционном режиме». Также поступили и другие чиновники.

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