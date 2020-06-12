Политика

Ляшко рассказал, как будет работать Зеленский после госпитализации жены из-за коронавируса

Президенту Владимиру Зеленскому, супруга которого Елена получила положительный тест на COVID-19, назначат особый режим работы, который позволит ему выполнять должностные обязанности. Об этом в эфире канала Украина24 сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он напомнил, что вопрос изоляции президента прописан в постановлении правительства и подчеркнул, что изоляция будет «в той или иной мере».

«Ко мне обращались эпидемиологи, которые проводят эпидрасследование, спрашивали, как правильно организовать процесс, амбулаторное лечение и изоляцию. Вопрос, но нужно понимать, что у него регулярно будут проводить тесты. Это первое лицо, которое принимает решения ключевые для государства, поэтому эпидемиологи могут прописать определенный режим работы, чтобы придерживаясь эпидемической безопасности, продолжать работу», — сказал Ляшко.

В Офисе президента подтвердили, что президент ограничивает круг физического общения и переводит совещания в онлайн. Также на ближайшие дни у него исключаются очные встречи, участие в массовых мероприятиях и рабочие поездки за пределы столицы.

«Круг лиц, с которыми президент общается лично, сужается до охраны и ближайших помощников. Исключение из этого протокола возможны только при возникновении чрезвычайной ситуации, которая будет требовать немедленного реагирования со стороны главы государства», — говорится в сообщении Офиса.

Напомним, ранее коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и супруга премьера Канады Джастина Трюдо. Ему тоже пришлось подвергнуться самоизоляции. Этот опыт получила и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Фото Офиса президента

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