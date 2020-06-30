Украина

После длинных выходных в Украине зафиксировали более 700 новых случаев COVID-19

В Украине после долгих выходных резко пошла вверх кривая заболеваемости COVID-19. По состоянию на утро 30 июня выявлено 706 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Для сравнения, днем ранее новых инцидентов было 646.

Согласно данным из системы мониторинга распространения эпидемии, больше всего заболевших за сутки добавилось во Львовской области — 143. Еще 97 новых заразившихся выявили в Закарпатье и у 74 человек подтвердился диагноз в Ровенской области.

Напомним, в Минздраве составили список из 13 регионов, признанных не готовыми к дальнейшему смягчению карантина. В перечень вошли Киев, Закарпатье, Львовская и Ровенская области, где наблюдается резкий прирост новых заболевших.

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