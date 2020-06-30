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На Донбассе боевики обстреляли дом, где проходили похороны (фото)
На Донбассе, где на днях боевики из ПТУР обстреляли жилые кварталы в районе Северного (Донецкая область), под обстрел попал дом и в Новолуганском, где шли похороны.
Об этом обстреле в социальных сетях пишет Руслан Смещук: «Поселок Новолуганское, ул. Мичурина, 26. Здесь пулемет боевиков попал в жилой дом и сорвал похороны. Пройди пуля на пару сантиметров в стороне, и на пару секунд раньше — в доме было бы две покойницы». Он также размещает в Facebook фото из пострадавшего от обстрела дома.
Также, по его словам, в населенном пункте под обстрел попали и несколько многоэтажек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики обстреляли прифронтовую Авдеевку, где была ранена местная жительница.
Фото Руслан Смещук62
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